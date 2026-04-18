Polonia apuesta por la energía nuclear de España para blindar el combustible de los nuevos reactores europeos

Las claves

Las claves Generado con IA Polonia ha firmado acuerdos con empresas españolas para asegurar el suministro de combustible nuclear para sus futuros reactores modulares BWRX-300. La alianza con Enusa y GNF Enusa busca reforzar la cadena de suministro y garantizar la disponibilidad de combustible homologado dentro del espacio europeo. El objetivo polaco es desplegar hasta 24 reactores BWRX-300, con la primera unidad prevista en Włocławek hacia 2032. Esta estrategia responde a la necesidad de reducir vulnerabilidades estratégicas y fortalecer la industria nuclear europea, dominando más eslabones clave como el combustible.

Polonia acaba de mover una pieza llamativa en su estrategia nuclear y la ha movido mirando hacia España. Synthos Green Energy ha firmado acuerdos de cooperación con Enusa Industrias Avanzadas y GNF Enusa Nuclear Fuel para apoyar el despliegue de los reactores modulares BWRX-300 en Polonia y en otros mercados europeos.

La noticia tiene más fondo del que parece a primera vista. No se trata solo de un pacto entre empresas del sector, sino de una maniobra para reforzar una de las partes más delicadas de cualquier programa atómico: la cadena de suministro del combustible que alimentará esos futuros reactores.

Ahí está la clave del movimiento. Polonia no está recurriendo a España para levantar físicamente sus centrales, sino para asegurarse que, cuando el calendario nuclear empiece a acelerarse, tendrá detrás una base industrial capaz de sostener el suministro de combustible con garantías y dentro del espacio europeo.

El contexto polaco ayuda a entender por qué esa alianza pesa tanto. El país lleva tiempo empujando su programa de pequeños reactores modulares y, de hecho, en febrero se firmó el contrato para desarrollar el diseño técnico detallado del BWRX-300 adaptado a la normativa, los estándares de seguridad y las condiciones medioambientales polacas.

Eso significa que el plan ya no está en una fase puramente retórica. World Nuclear News explica que ese diseño genérico servirá como referencia común para una futura flota de reactores en Polonia, con la idea de estandarizar documentación, acelerar tramitaciones y abaratar costes en despliegues posteriores.

España a la vanguardia

Además, la apuesta de Varsovia no es pequeña. Orlen Synthos Green Energy, la ‘joint venture’ vinculada al proyecto, aspira a desplegar una flota de 24 reactores BWRX-300 en el país y ya ha empezado a desarrollar varias localizaciones, con el objetivo declarado de completar la primera unidad en Włocławek hacia 2032.

En ese escenario, asegurar el combustible no es un asunto secundario. Elegir un reactor y obtener permisos es solo una parte del puzle nuclear. También hace falta garantizar que habrá un suministro homologado, disponible y alineado con los tiempos industriales del proyecto cuando llegue el momento de pasar de los papeles al funcionamiento real. Esa es una inferencia razonable a partir del objetivo declarado de apoyar el despliegue del BWRX-300 mediante acuerdos con fabricantes de combustible.

La maniobra encaja, además, con una tendencia más amplia. En abril, Synthos Green Energy firmó otro memorando con Polimex Mostostal y ATEC Group para reforzar el ecosistema de proveedores y construcción de los SMR en Polonia y en Europa central y oriental, una señal de que el país quiere tejer red industrial antes de que lleguen los grandes contratos.

Ahí es donde la pieza española gana interés. Enusa y GNF Enusa no aparecen aquí como un detalle exótico, sino como parte de una lógica europea cada vez más visible: si el continente quiere ampliar su parque nuclear y reducir vulnerabilidades estratégicas, necesita dominar más eslabones de la cadena, incluido el combustible. Esa lectura se apoya en el papel que SGE atribuye a los socios industriales en el despliegue regional de su tecnología.

También importa la tecnología elegida. El BWRX-300 es un reactor modular pequeño de 300 megavatios eléctricos, refrigerado por agua y basado en la experiencia regulatoria previa del diseño ESBWR de GE Vernova Hitachi, además de apoyarse en un diseño de combustible ya licenciado. Eso hace todavía más relevante tener desde pronto socios capaces de integrarse en esa cadena.

Básicamente Polonia quiere nuevos reactores, pero también quiere tener atado desde ya quién ayudará a sostener una de las piezas críticas de su funcionamiento. Y para eso ha mirado hacia España, no como un gesto simbólico, sino como una decisión industrial con sentido estratégico.