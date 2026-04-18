Un estudio genético en perros identifica marcadores vinculados al déficit de atención e hiperactividad en humanos

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio genético en Labradores Retriever identifica marcadores biológicos de impulsividad e hiperactividad relacionados con el TDAH en humanos. Las variantes genéticas, especialmente en el receptor de dopamina DRD4, influyen en la concentración y el control de impulsos en perros y personas. La investigación muestra que la hiperactividad en perros se asocia también a ansiedad y sensibilidad a ruidos, paralelismo presente en humanos con TDAH. Estos hallazgos abren nuevas vías para tratamientos farmacéuticos y terapias conductuales más precisas tanto en personas como en perros.

Un estudio genético reciente liderado por investigadores de la Universidad de Helsinki ha identificado marcadores biológicos de impulsividad e hiperactividad en Labradores Retriever que guardan una estrecha relación con el Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) en humanos.

Los científicos han descubierto que ciertas variantes genéticas, particularmente las relacionadas con el receptor de dopamina DRD4, influyen de manera similar en la capacidad de concentración y en el control de impulsos en ambas especies. El hallazgo refuerza la idea de que el TDAH tiene una base biológica profunda y evolutiva.

La investigación en cuestión destaca que los labradores son modelos animales ideales para este tipo de estudios a causa de su entorno compartido con las personas y su predisposición a la alta actividad: son animales que requieren de mucho movimiento para su bienestar debido a su naturaleza.

Un nuevo estudio relaciona directamente a los labradores con los humanos.

Más importante de lo que parece

Los profesionales han destacado que aquellos con niveles más altos de impulsividad presentan alteraciones en los mismos circuitos neuronales de recompensa, que se ven afectados en los pacientes humanos. Este paralelismo permite a los científicos estudiar el trastorno en un entorno natural y fuera de un laboratorio convencional.

Gracias a esto se pueden analizar cómo los factores genéticos interactúan con el estilo de vida doméstico. Además del componente de atención, el estudio también explora la relación entre genética y otras comorbilidades comunes, como la ansiedad y el comportamiento obsesivo-compulsivo.

Los resultados indican que los perros con puntajes altos en hiperactividad también tienden a mostrar su mayor sensibilidad a ruidos y miedos, un patrón que se replica con frecuencia en la psicología clínica humana, y esto es realmente importante porque sugiere que el TDAH no se presenta de forma aislada: forma parte de un espectro de rasgos neurobiológicos.

El descubrimiento es mucho más importante de lo que parece porque abre nuevas vías para el desarrollo de tratamientos farmacéuticos y terapias conductuales más precisas para ambas especies.

Al comprender mejor cómo estos marcadores genéticos afectan el transporte de neurotransmisores, los especialistas esperan identificar dianas terapéuticas que puedan mitigar los síntomas más severos de la impulsividad.

Este avance no solo promete mejorar la calidad de vida de las personas con TDAH, sino que también ofrece a los dueños de las mascotas herramientas para gestionar el comportamiento de perros con dificultades de aprendizaje o exceso de energía, que también puede acabar siendo un problema dependiendo del entorno del animal -sobre todo para los que están muy limitados en espacios cerrados-.