El embalse español que lidera la recuperación en Andalucía: se acerca al 90% de su llenado por primera vez en 13 años

Las claves

Las claves Generado con IA El embalse de Iznájar alcanza el 83% de su capacidad, el nivel más alto en 13 años, gracias a intensas lluvias y deshielos. Este aumento garantiza el suministro de agua para más de 200.000 personas en Córdoba, Málaga y Granada y supone un alivio para el sector agrícola. La recuperación del embalse ha reactivado la economía local, permitiendo la reapertura de infraestructuras turísticas y náuticas, y prevé un verano récord de turismo activo. Las autoridades insisten en la necesidad de mantener una gestión responsable del agua pese a la bonanza actual para evitar futuras crisis hídricas.

El embalse de Iznájar, conocido más popularmente como el Lago de Andalucía, alcanza un hito histórico en su gestión hídrica al situarse en el 83% de su capacidad total: es un volumen de llenado que representa la cifra más alta registrada en los últimos 13 años, rompiendo una tendencia de sequía severa que mantenía el pantano en niveles críticos.

Tras las intensas precipitaciones y el aporte continuo de los deshielos, la reserva cordobesa acumula ya más de 760 hectómetros cúbicos, consolidándose como el motor principal de la recuperación hidráulica en el sur de España: es un hecho realmente importante y a tener en cuenta.

El incremento masivo de las reservas supone un alivio para el sector agrícola y el consumo humano en las provincias de Córdoba, Málaga y Granada. Como el embalse más grande de la comunidad autónoma, su capacidad de almacenamiento supera la suma de todos los pantanos de Sevilla.

Eso garantiza, por consiguiente, el suministro para más de 200.000 personas durante las próximas campañas: el clima ha sido bueno y la situación no podría haber sido mejor, la entrada de agua ha sido excepcional y ha transformado el paisaje por completo en un tiempo récord.

Cifras de escándalo para Iznájar

Más allá del increíble abastecimiento, la recuperación de Iznájar ha supuesto un motor de reactivación económica para los municipios ribereños. La subida del nivel del agua ha permitido la reapertura de infraestructuras náuticas y turísticas que permanecían inoperativas debido al retroceso de las orillas.

El turismo activo, con el rafting y los deportes de vela a la cabeza, prevé una temporada de verano histórica, atrayendo a visitantes que buscan aprovechar la espectacular estampa de un pantano que vuelve a mostrar su máximo esplendor visual y funcional: es uno de los momentos más importantes para el embalse y es motivo de celebración.

Pero, como siempre, también hay que mostrar cautela y sobre todo mostrar responsabilidad en el uso del agua. El sistema general se encuentra en una situación de bonanza inédita desde 2013, pero se recuerda que la gestión eficiente sigue siendo prioritaria para evitar futuras crisis.

La imagen de Iznájar al borde del 90% de su capacidad total, no obstante, se ha convertido en un símbolo de esperanza para muchos: es un cambio de ciclo meteorológico que aleja esa sombra de restricciones severas en el campo andaluz, arrojando más esperanza que nunca con ese paisaje espectacular que habla por sí solo.

Ahora, solo hay que seguir las indicaciones de las autoridades para hacer una gestión responsable de los recursos.