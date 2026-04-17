Un estudio genético en golden retrievers descubre un gen que alarga la vida casi dos años más de perros y humanos

Un estudio genético en golden retrievers descubre un gen que alarga la vida de perros y humanos

Las claves

Las claves Generado con IA Un estudio de la Universidad de California identificó una variante genética en golden retrievers asociada a una mayor longevidad. Los perros con ciertas variantes del gen HER4 vivieron casi dos años más que otros de su raza, pese a su alta predisposición al cáncer. El gen HER4 tiene un equivalente en humanos y podría abrir nuevas vías para terapias contra el cáncer y tratamientos antienvejecimiento. El hallazgo refuerza la utilidad de los perros como modelos para investigación biomédica aplicable a humanos.

Un grupo de expertos de la Universidad de California han encontrado una variante genética en los golden retrievers que podría ser clave para extender la esperanza de vida, tanto en perros como en humanos.

El estudio, publicado en la revista GeroScience, se centró en analizar el ADN de ejemplares que superaron los 14 años de edad comparándolos con aquellos que fallecieron antes de los 12 años. Los resultados revelaron que los perros poseedores de ciertas variantes en el gen HER4 vivieron casi dos años más que el resto de su raza.

El hallazgo es particularmente relevante debido a que los golden retrievers tienen una predisposición genética alarmante al cáncer, enfermedad que causa la muerte de hasta el 65% de estos animales. La identificación de este gen en particular sugiere que algunos individuos poseen una "protección natural" que retrasa la aparición de tumores malignos.

Detectan un gen clave en los golden retrievers.

Hallan un gen vital en los golden retrievers

Los científicos han observado que esta ventaja genética parece ser más pronunciada en las hembras que en los machos, posiblemente debido a la interacción del gen con hormonas en el estrógeno, aunque todavía no está totalmente claro.

La importancia del descubrimiento trasciende el ámbito veterinario, ya que el gen HER4 tiene un equivalente directo en la biología humana. Esta familia de genes está estrechamente relacionada con el HER2, un marcador biológico fundamental en el estudio y tratamiento de diversos tipos de cáncer en humanos.

Al comprender cómo estas variantes genéticas logran mitigar el riesgo de mortalidad en los perros, la comunidad científica abre una nueva vía para desarrollar terapias oncológicas y tratamientos antienvejecimiento que podrían ser aplicados en medicina humana en el futuro cercano.

Ante esto, los expertos destacan que el estudio refuerza el papel de los perros como modelos ideales para la investigación biomédica, puesto que comparten nuestro entorno y desarrollan enfermedades de forma espontánea. Aunque todo esto aún requiere de una investigación mucho más exhaustiva, es realmente un hito para la medicina.

El avance promete mejorar la calidad de vida tanto de los perros más populares del mundo y, a su vez, buscar la llave para la longevidad humana gracias a estudios más profundos y detallados que permitan desgranar toda la complejidad que rodea el gen HER4.

Por ahora, no obstante, los profesionales involucrados en el estudio firmado por la Universidad de California tienen grandes esperanzas en que, aquí, pueden encontrarse importantes claves para la vida de todos, tanto para nosotros como para nuestras queridas mascotas. Ahora solo es cuestión de paciencia.