La UE cambia de estrategia: prescinde de los fósiles y apuesta por aumentar la capacidad nuclear para 2050

La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, en una imagen de archivo. EFE/EPA/Teresa Suarez

Las claves

Las claves Generado con IA La Comisión Europea revisa las normas sobre gestión de residuos radiactivos y envíos de material nuclear para adaptarse al crecimiento nuclear previsto hasta 2050. La UE considera indispensable aumentar la capacidad nuclear para reforzar la seguridad de suministro, apoyar la electrificación y sustituir combustibles fósiles en sectores difíciles de descarbonizar. La consulta pública busca actualizar los controles y responsabilidades en la gestión de residuos, anticipando el aumento de combustible gastado y desechos de alta actividad. El avance nuclear implica más infraestructuras de almacenamiento, mayor inversión en seguridad y una cooperación más estrecha entre los Estados miembros.

La Comisión Europea ha abierto una consulta pública para revisar las normas que regulan la gestión de los residuos radiactivos y los envíos transfronterizos de material nuclear, un paso que se presenta como necesario para adaptar el marco legal al futuro energético de la Unión.

El movimiento llega en un momento clave para Europa, que asume ya en su último Programa Ilustrativo Nuclear que la capacidad instalada de energía nuclear crecerá de aquí a 2050. El documento sitúa al átomo como una pieza relevante de la transición climática.

Bruselas sostiene que ese aumento será indispensable para reforzar la seguridad de suministro, sostener la electrificación de la economía y sustituir progresivamente combustibles fósiles en sectores donde la descarbonización avanza con más dificultad.

La energía nuclear seguirá aportando carga estable al sistema. La consulta pública pretende evaluar si la normativa sobre transferencias de residuos sigue siendo adecuada frente a un escenario donde aumentará el volumen de combustible gastado y de desechos de alta actividad.

Arranca una nueva etapa

La Comisión busca actualizar reglas, procedimientos y controles. La directiva europea vigente obliga a los Estados miembros a garantizar una gestión responsable y segura del combustible gastado.

También de los residuos radiactivos, con programas nacionales y responsabilidades claras sobre el almacenamiento final. El texto busca evitar que las generaciones futuras hereden cargas indebidas.

El debate se produce en una fase de reactivación nuclear en varios países europeos. La Comisión ha reiterado que el crecimiento previsto de capacidad responde tanto a la prolongación de la vida útil de reactores existentes como a posibles nuevas construcciones y tecnologías modulares.

El Programa Ilustrativo Nuclear plantea que la energía atómica seguirá formando parte del mix europeo en 2050 y que su expansión será una ayuda para desplegar renovables sin renunciar a una producción continua.

Para Bruselas, ambas tecnologías no compiten, sino que se complementan. La cuestión de los residuos, sin embargo, sigue siendo el gran reto.

El avance nuclear exige más infraestructuras de almacenamiento, más inversión en seguridad y una cooperación más estrecha entre Estados. La revisión de la normativa aspira precisamente a anticipar ese escenario y reforzar la confianza pública.

La Comisión quiere recoger aportaciones de gobiernos, industria, expertos y ciudadanía antes de decidir si propone cambios legislativos.

El proceso marca así una nueva etapa en la política energética europea: menos centrada en el dilema entre sí o no a la nuclear, y más en cómo gestionar su expansión con garantías.