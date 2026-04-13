China cambia la historia humana: halla herramientas avanzadas de hace 160.000 años de antiguos homínidos

Las claves nuevo Generado con IA Un equipo arqueológico ha hallado en Henan, China, herramientas de piedra avanzadas de hasta 160.000 años con signos claros de haber sido enmangadas. Este descubrimiento desafía la idea tradicional de que en Asia oriental predominaban tecnologías más conservadoras frente a África y Europa. Se encontraron más de 2.600 artefactos líticos que muestran comportamientos avanzados y una tradición tecnológica sostenida durante más de 90.000 años. Las herramientas compuestas, que combinan piedra y soporte orgánico, suponen un salto cognitivo importante y sugieren la presencia de varios posibles homínidos autores en la zona.

A veces la gran noticia no es un fósil humano, sino un detalle técnico. En el yacimiento de Xigou, en la provincia china de Henan, un equipo ha documentado herramientas de piedra de hasta 160.000 años con señales claras de enmangue: piezas pensadas para ir unidas a un mango o asta.

El hallazgo importa por lo que rompe. Durante décadas, parte de la arqueología asumió que en Asia oriental dominaban industrias más conservadoras frente a los grandes saltos tecnológicos de África y Europa occidental. Xigou, con una secuencia que se extiende hasta hace 72.000 años, coloca esa idea contra la pared.

El equipo excavó más de 2.600 artefactos líticos y, al analizar tipos, técnicas y función, encontró comportamientos avanzados sostenidos durante más de 90.000 años. No es una chispa puntual: es una tradición que se mantiene y se ajusta en el tiempo.

La pieza clave es el salto a la herramienta compuesta: piedra + soporte orgánico. Enmangar no es solo atar una lasca a un palo; exige planificar el ensamblaje, elegir geometrías que funcionen y conocer adhesivos o ligaduras. Por eso suele considerarse un umbral cognitivo serio.

En Xigou aparecen útiles pequeños y refinados, incluidos perforadores (“borers”) con morfologías que encajan con el uso sobre materiales vegetales, probablemente madera o juncos. Ese tipo de trabajo deja microhuellas en los filos y habla de tareas de fabricación, mantenimiento o procesado, no solo de cortar carne.

Aún desconocen el autor

Lo interesante es que el estudio evita vender una identidad segura para los autores. En ese intervalo temporal China no era un escenario vacío: pudieron coexistir varios homininos. En el debate entran candidatos como denisovanos, Homo longi, Homo juluensis o incluso Homo sapiens.

Si el enmangue de Xigou es, como plantean los autores, la evidencia más antigua de tecnología compuesta en Asia oriental, entonces el mapa mundial de innovaciones se vuelve menos lineal: la complejidad no “viaja” solo desde un foco único.

Además, Xigou golpea directamente una herencia intelectual concreta: la llamada “línea Movius”, propuesta en el siglo XX para separar áreas con bifaces achelenses “avanzados” de regiones consideradas más simples. El propio trabajo se inscribe en la corrección de ese sesgo histórico.

Hay un matiz que conviene subrayar. La sofisticación no siempre significa “más grandes herramientas” ni más espectáculo en superficie. Aquí, parte de la señal está en piezas pequeñas, técnicas con varios pasos y decisiones de diseño que apuntan a eficiencia: mejorar palanca, control y fuerza mediante el mango.

El resultado también encaja con lo que la ciencia viene remarcando desde otros frentes: las capacidades técnicas dependen del entorno, del objetivo y del riesgo. Una tecnología puede parecer “simple” si la miras con la lupa equivocada, o si tu método de muestreo favorece lo que se ve a simple vista.

A partir de aquí, el siguiente paso es el de siempre: cruzar líneas de evidencia. Si en campañas futuras aparece ADN antiguo, sedimentos con huellas humanas o restos fósiles asociados, la autoría podrá afinarse.