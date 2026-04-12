El pueblo Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: la joya medieval mejor conservada en España

El pueblo Patrimonio de la Humanidad que puedes recorrer a pie: es una joya medieval con una "Capilla Sixtina"

Las claves nuevo Generado con IA Santillana del Mar, en Cantabria, es uno de los pueblos medievales mejor conservados y puede recorrerse completamente a pie, gracias a su tráfico restringido. La villa destaca por su casco antiguo de calles empedradas, casas de piedra con balcones de madera y escudos nobiliarios, que mantienen intacto el ambiente histórico. La Colegiata de Santa Juliana es el principal monumento, con un claustro románico cuyos capiteles narran escenas bíblicas y simbólicas. El yacimiento prerromano del Castro de El Cincho revela que la zona fue estratégica en la Edad del Hierro y escenario de presencia romana durante las Guerras Cántabras.

Santillana del Mar es sin duda uno de los lugares más mágicos de España gracias a su conservación. Ubicada en Cantabria, la pequeña localidad es conocida popularmente como la villa de las tres mentiras y posee una gran relevancia internacional gracias a su vinculación con la Cueva de Altamira, la "Capilla Sixtina del arte rupestre".

Deambular por el casco antiguo de la villa es una experiencia de inmersión total en la Edad Media, con unas calles empedradas, flanqueadas por imponentes casonas de piedra con balcones de madera tallada y escudos nobiliarios: todo se mantiene intacto a pesar del paso del tiempo.

Y lo mejor es que es un núcleo de tráfico restringido en el que el visitante puede recorrer a pie cada rincón en un ambiente tranquilo y repleto de historia donde el sonido de las campanas y el eco de los pasos sobre el pavimento transportan a los visitantes a una época de caballeros.

Santillana del Mar, una joya medieval.

Un viaje a la Edad Media

El epicentro monumental del pueblo, la Colegiata de Santa Juliana, es una joya del románico en la región. Construida originalmente como un monasterio en el siglo XII para albergar las reliquias de la santa, destaca por su claustro excepcionalmente conservado: los capiteles narran escenas bíblicas y simbólicas con gran maestría.

Y además, alrededor de lo que viene a ser la plaza mayor, se agrupan otros edificios emblemáticos como la Torre de Don Borja y la Torre del Merino, que sirven como recordatorio del poder civil y militar que ostentaba el lugar durante la era medieval.

Santillana del Mar ofrece una gran oferta cultural y artesanal y también guarda en su haber secretos históricos. El pueblo custodia el Castro de El Cincho, un yacimiento prerromano ubicado en una cumbre que domina la villa.

Investigadores recientes han confirmado que este asentamiento no solo fue un punto estratégico durante la Edad del Hierro, sino que también fue un campamento militar romano durante las Guerras Cántabras gracias al descubrimiento de piezas como proyectiles de honda y monedas, que confirman hasta la presencia de las legiones de Augusto.

Se trata de un hallazgo clave porque demuestra que, antes incluso de ser una villa medieval, el entorno de Santillana fue un escenario de resistencia y conquista donde se decidió el destino final de la Hispania romana. Así que, realmente, Santillana del Mar ofrece un viaje doble, con su medievo como bandera y la parte romana como guinda de una aventura inolvidable.