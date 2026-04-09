Brasil marca el rumbo: halla un pozo petrolífero "de excelente calidad" a 113 kilómetros de la costa de Río de Janeiro

Imagen de archivo de una plataforma de la petrolera brasileña Petrobras. EFE Andre Borges

Las claves nuevo Generado con IA Petrobras ha descubierto un nuevo pozo de petróleo de excelente calidad en el presal de la cuenca de Campos, a 113 kilómetros de la costa de Río de Janeiro. El hallazgo se realizó en el campo Marlim Sul, a 1.178 metros de profundidad, confirmando la presencia de hidrocarburos mediante registros geofísicos y muestreo de fluidos. El crudo hallado es de alta calidad, lo que supone ventajas en rendimiento y menores costes de procesamiento, fortaleciendo la posición de Brasil como productor mundial. La estrategia de Petrobras se centra en revitalizar cuencas maduras como Campos, aprovechando infraestructuras existentes y explorando capas más profundas para maximizar reservas y eficiencia.

La petrolera estatal brasileña Petrobras ha confirmado recientemente un nuevo descubrimiento de petróleo en el presal de la cuenca de Campos, consolidando así el papel de Brasil como uno de los actores clave en el suministro energético global.

El hallazgo, localizado en el campo Marlim Sul, a tan solo 113 kilómetros de la costa del estado de Río de Janeiro, confirmaría la creciente estrategia del país sudamericano: revitalizar y extender la vida útil de cuencas maduras conocidas mediante tecnologías avanzadas y conocimiento geológico previo acumulado.

El descubrimiento se produjo en el pozo exploratorio 3-BRSA-1397-RJS, perforado en aguas profundas, a unos 1.178 metros, donde se identificaron intervalos portadores de hidrocarburos. La presencia de petróleo se confirmó mediante registros geofísicos, incluyendo la presencia de indicios de gas y muestreo directo de fluidos.

Crudo de alta calidad

Uno de los aspectos más relevantes del presente hallazgo, según la propia Petrobras, es la calidad del crudo: se trataría de petróleo de "excelente calidad", un factor determinante desde el punto de vista económico.

Y es que este tipo de hidrocarburos suele presentar mejores rendimientos y refinación, además de menores costes de procesamiento. De hecho, esta característica puede llegar a marcar la diferencia entre un descubrimiento marginal y uno altamente rentable.

El yacimiento se sitúa en el denominado presal, una formación geológica profunda ubicada bajo gruesas capas de sal que, aunque es costosa y compleja de explotar, alberga algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del mundo.

Además, estas formaciones pueden encontrarse a varios kilómetros bajo el lecho marino, lo cual exige tecnologías de perforación altamente especializadas, a la par que grandes inversiones económicas para su explotación.

Sin embargo, el potencial del presal es extraordinario: cerca del 80% de la producción petrolera brasileña actual procede de este tipo de reservorios, lo cual está permitiendo al país posicionarse como uno de los principales productores mundiales.

Por ello, cada nuevo descubrimiento no solo incrementa las reservas, sino que también refuerza la seguridad energética nacional y la capacidad exportadora del país.

Por otro lado, Petrobras destaca por no haberse centrado en localizar nuevas zonas de explotación, sino en maximizar el valor de cuencas maduras como Campos.

Se trata de una cuenca descubierta en el año 1987, siendo históricamente una de las regiones más productivas de Brasil, aunque en los últimos años había mostrado signos de declive natural.

En este caso, el hallazgo en Marlim Sul ilustra un cambio estratégico: explorar capas más profundas, como el presal, bajo campos ya conocidos. Se trata de un enfoque con claras ventajas.

Por un lado, permite aprovechar infraestructuras existentes, reduciendo costes de desarrollo; por otro lado, acorta tiempos de puesta en producción, al tratarse de áreas con un conocimiento geológico detallado.

Además, este tipo de iniciativas contribuye a la reposición de reservas, un objetivo clave para cualquier compañía petrolífera en un contexto de alta demanda energética y volatilidad geopolítica como el que se está viviendo en la actualidad.

Aún así, y a pesar del optimismo inicial, Petrobras ha sido prudente respecto a sus declaraciones en cuanto al nuevo descubrimiento se refiere: el alcance real aún está por determinar.

La compañía también ha indicado que las muestras extraídas serán sometidas a análisis de laboratorio para caracterizar con mayor precisión las propiedades del yacimiento, incluyendo parámetros como porosidad, permeabilidad y composición del fluido.

Estos estudios serán determinantes para evaluar la viabilidad comercial del proyecto. En este aspecto, cabe recordar que no todos los descubrimientos, incluyendo aquellos con crudo de alta calidad como el actual, se acaban traduciendo en desarrollos económicos rentables.

Algunos factores como el volumen recuperable, la presión del reservorio o los costes operativos pueden condicionar significativamente la decisión final de inversión.