La cueva Patrimonio de la Humanidad que oculta una cámara secreta de 40.000 años y los últimos neandertales

La cueva española Patrimonio de la Humanidad que oculta una cámara secreta de 40.000 años y los últimos neandertales

Las claves nuevo Generado con IA Arqueólogos han descubierto una cámara secreta de 40.000 años en la Cueva de Vanguard, en Gibraltar, sellada por sedimentos desde la época de los neandertales. La cámara, intacta desde su cierre natural, contiene restos animales como huesos de lince y hiena, y una concha de caracol marino transportada por humanos. El hallazgo refuerza la teoría de que los neandertales de Gibraltar tenían una dieta diversa y explotaban recursos marinos, mostrando un comportamiento complejo. La cueva, uno de los últimos refugios de los neandertales en Europa, abre nuevas posibilidades para encontrar enterramientos, herramientas y realizar análisis de ADN.

Lo mejor de explorar áreas que ya se conocían es que, a veces, aparecen pasajes, cámaras y lugares ocultos que en primer momento pasaron desapercibidos a ojos de los expertos.

Ahora, arqueólogos del Museo Nacional de Gibraltar han descubierto una cámara secreta en la Cueva de Vanguard, parte del complejo de las Cuevas de Gorham -Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO-, que hasta la fecha ha estado sellada por sedimentos durante unos 40.000 años.

Este espacio de 13 metros de profundidad se ha mantenido intacto desde la época en que los neandertales habitaban la zona, convirtiéndose en un hallazgo arqueológico de valor incalculable que, además, sirve como prácticamente último bastión de nuestros primos pasados.

Al estar protegida de la erosión y la intervención humana posterior, la cueva se ha mantenido impoluta, como una cápsula del tiempo, ofreciendo una visión puramente preservada del entorno en el que vivieron nuestros parientes en el pasado: hasta se han encontrado restos de animales como huesos de lince y hasta hiena manchada.

La cámara secreta en la Cueva Vanguard.

Un viaje al pasado sellado en una cámara

Sin embargo, el indicio más revelador de presencia homínida es el hallazgo de una concha de un gran caracol marino, la cual debió ser transportada deliberadamente hasta el fondo de la cueva por manos humanas, ya que el lugar se encuentra alejado de la costa de aquella época.

Estos elementos refuerzan la teoría de que los neandertales de Gibraltar tenían una dieta diversa y recolectaban recursos marinos, mostrando un comportamiento mucho más complejo de lo que se creía tradicionalmente.

Clive Finlayson, director del Museo Nacional de Gibraltar, está convencido del uso que dieron estos parientes antiguos a la cámara de la cueva: "Dado que la arena que sellaba la cámara tenía 40.000 años y, por lo tanto, la cavidad es aún más antigua, debe haber sido utilizada por neandertales".

Finlayson, además, sostiene que este avance abre nuevas posibilidades para encontrar enterramientos o herramientas que arrojen luz sobre las causas de su desaparición y su estilo de vida cotidiano.

Es decir, que en cierta manera es un hallazgo que permite subrayar con más pruebas lo que se creía sobre la alimentación de los neandertales gracias a la conservación de estos elementos y restos.

La investigación tiene una importancia destacada porque las Cuevas de Gorham son conocidas internacionalmente como uno de los últimos refugios de los neandertales antes de su extinción definitiva en Europa, por lo que encontrar nuevos rastros afirma que aún quedan secretos y detalles por descubrir.

Las excavaciones siguen en las capas más profundas de la cámara con la esperanza de encontrar más restos biológicos que permitan realizar análisis de ADN de alta precisión sobre los últimos pobladores de la península.