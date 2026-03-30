Imagen de archivo de una instalación geotérmica en funcionamiento. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Reino Unido ha inaugurado su primera planta geotérmica profunda en Cornwall, capaz de suministrar electricidad limpia a 10.000 hogares. La planta extrae agua a más de 190 ºC desde cinco kilómetros de profundidad, convirtiéndola en energía eléctrica continua las 24 horas del día. Las aguas subterráneas contienen altas concentraciones de litio, esencial para baterías de vehículos eléctricos, convirtiendo a la planta en la primera fuente nacional de este mineral. El éxito del proyecto marca un punto de inflexión en la política energética británica, al reducir la dependencia de combustibles fósiles y fomentar la expansión de plantas similares en el país.

Pese a que Irán ha anunciado su intención de reabrir el estrecho de Ormuz a buques "no hostiles", sigue habiendo países que temen llegar a quedarse sin petróleo. En este sentido, Reino Unido ha dado un paso importante al inaugurar su primera planta geotérmica profunda.

Las instalaciones, ubicadas en la región de Cornwall, representan un avance tecnológico sin precedentes para el futuro eléctrico del territorio. El proyecto, liderado por la empresa Geothermal Engineering Limited, emplea un sistema que extrae agua hirviendo desde las entrañas de la tierra.

Este mecanismo subterráneo permite garantizar un suministro constante para miles de ciudadanos británicos.Las cifras técnicas de esta gran obra de ingeniería resultan verdaderamente espectaculares para la industria renovable.

Los pozos perforados alcanzan los cinco kilómetros de profundidad, convirtiéndose en las excavaciones terrestres más hondas jamás realizadas en este extenso país. A esas profundidades extremas, el líquido captado supera fácilmente los 190 ºC.

Esta elevada temperatura resulta fundamental para accionar las potentes turbinas instaladas en la superficie, las cuales transforman el calor natural en una electricidad totalmente limpia.

Altas concentraciones de litio

La capacidad de generación de la central alcanza los 3.000 kW, cantidad suficiente para abastecer ininterrumpidamente a 10.000 hogares. La energía producida ha sido adquirida mediante un acuerdo comercial a largo plazo por la conocida compañía Octopus Energy.

Una de las grandes ventajas de este novedoso sistema es su total independencia respecto a las condiciones meteorológicas. A diferencia de los parques eólicos o solares, la planta geotérmica funciona ininterrumpidamente durante las 24 horas del día sin pausas.

Además de la electricidad generada, el proyecto esconde un valioso secreto bajo el profundo suelo británico. Las aguas subterráneas extraídas contienen altas concentraciones de litio, un mineral muy codiciado actualmente para fabricar baterías de modernos vehículos eléctricos.

Este importante descubrimiento convierte a las instalaciones de United Downs en la primera fuente nacional de litio dentro del territorio. La empresa desarrolladora planea producir cantidades comerciales significativas de este material clave para impulsar la movilidad sostenible urbana.

El éxito de esta infraestructura marca un punto de inflexión decisivo en la política energética local. Las autoridades gubernamentales consideran que aprovechar el calor terrestre reducirá drásticamente la dependencia exterior frente a los costosos combustibles fósiles importados.

El macizo granítico subyacente en toda la geografía de Cornwall presenta unas propiedades térmicas favorables para estos complejos desarrollos. Las rocas almacenan mucho calor natural, facilitando que los fluidos alcancen temperaturas necesarias para una correcta operación industrial.

La inversión inicial ascendió a casi 60.000 euros, combinando diferentes capitales públicos y fondos de inversores privados. Estos recursos financieros resultaron indispensables para superar los enormes retos técnicos asociados a una perforación tan extremadamente profunda.

El modelo de negocio sostenible podría replicarse próximamente en otras zonas británicas con características geológicas similares. La firme intención del gobierno consiste en multiplicar estas plantas generadoras para garantizar rápidamente la soberanía eléctrica en todo el país.