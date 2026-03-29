Francia cambia de prioridades: prescinde de la UE y apuesta por EEUU para contratar a científicos con 15 M de euros

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, en una imagen de archivo. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Francia lanza el programa Safe Place for Science con 15 millones de euros para atraer a científicos internacionales, especialmente de Estados Unidos. La Universidad de Aix-Marsella aspira a captar unos 15 investigadores de instituciones de referencia como Stanford, Yale, la NASA o los NIH. El programa ofrece contratos, financiación, apoyo institucional y facilidades para la integración de los científicos y sus familias. Esta iniciativa forma parte de una estrategia europea más amplia para atraer talento científico en respuesta a la inestabilidad y restricciones en la investigación en EEUU.

Ante la creciente tensión por la captación de científicos de Estados Unidos, hay países como Francia que ya están tomando decisiones al respecto. La Universidad de Aix-Marsella, de hecho, ha puesto en marcha un ambicioso programa bautizado como Safe Place for Science.

Esta iniciativa, con la que se pretende atraer talento científico internacional, tiene una dotación de 15 millones de euros para un periodo de tres años.

El proyecto aspira a acoger a una quincena de investigadores procedentes de instituciones de referencia como la Universidad de Stanford, la de Yale, la NASA o los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés).

La iniciativa nace como respuesta directa a las restricciones en financiación y a las presiones políticas que han afectado a la investigación en EEUU, generando incertidumbre entre científicos de disciplinas como el clima, la salud o las ciencias sociales.

Una estrategia más amplia

El programa, respaldado por la fundación Amidex y organismos como el CNRS o el INSERM, ofrece a los investigadores seleccionados un entorno estable, recursos de vanguardia y apoyo institucional para continuar sus proyectos en condiciones de libertad académica.

La respuesta a la convocatoria ha sido notable. Decenas de científicos vinculados a universidades y centros de investigación de primer nivel han mostrado interés, evidenciando un cambio en los flujos globales de talento científico hacia Europa.

El fenómeno refleja una tendencia más amplia: el desplazamiento de investigadores hacia entornos que garanticen estabilidad, financiación sostenida y ausencia de interferencias políticas, elementos que tradicionalmente habían situado a EEUU como líder mundial en investigación.

Safe Place for Science no solo busca captar talento, sino también consolidar a Francia como polo estratégico en la ciencia internacional, reforzando su capacidad para competir con los grandes ecosistemas académicos globales y atraer proyectos de alto impacto en áreas emergentes.

El diseño del programa contempla contratos de investigación, financiación para equipos y facilidades de integración, incluyendo apoyo en procesos administrativos y de movilidad internacional, aspectos clave para favorecer la reubicación de científicos y sus familias en el país.

Además, la iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia de Europa para atraer investigadores, en la que diferentes países están impulsando programas similares con el objetivo de aprovechar la actual coyuntura internacional y fortalecer sus sistemas científicos.

En este contexto, la universidad francesa se posiciona como pionera al lanzar uno de los primeros programas estructurados de "refugio científico", anticipándose a una competencia global por el talento altamente cualificado que podría redefinir el mapa de la investigación en los próximos años.

El éxito (o fracaso) de este programa servirá como indicador del alcance real de esta nueva movilidad científica, y determinará si Europa puede consolidarse como destino preferente para una nueva generación de investigadores internacionales.