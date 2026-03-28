Ni el Sahel ni el desierto de Namibia: observan por primera vez en España este buitre africano en riesgo de extinción

Las claves nuevo Generado con IA Se ha documentado por primera vez en España la presencia del buitre torgo, una especie africana en peligro de extinción, en el Torcal de Antequera (Málaga). El hallazgo fue realizado y fotografiado por el documentalista Miguel Martín García y validado por expertos internacionales. La aparición de este buitre, sedentario y propio del África subsahariana, desconcierta a los especialistas y se asocia al fenómeno de africanización de la fauna por el cambio climático. El buitre torgo es clave para el equilibrio de los ecosistemas y su población global es crítica, con solo unos 6.500 adultos en el mundo.

El Torcal de Antequera, en Málaga, ha registrado recientemente un hallazgo sin precedentes: el primer avistamiento documentado en España del buitre torgo, una especie africana en peligro de extinción que nunca antes había sido observada oficialmente en nuestro país.

El descubrimiento lleva la firma del fotógrafo y documentalista Miguel Martín García, miembro de la Asociación Torcaleros, quien logró captar la imagen el 18 de octubre de 2025 en este enclave kárstico único del sur peninsular.

Desde la propia asociación destacan la magnitud del hallazgo con claridad: "Es un orgullo informar sobre un hallazgo ornitológico sin precedentes en la Península Ibérica", subrayan, poniendo en valor el trabajo de observación y documentación realizado en el paraje malagueño.

La fotografía fue sometida a un análisis técnico exhaustivo y validada por expertos internacionales, lo que refuerza su fiabilidad. Además, ha sido recogida por publicaciones científicas especializadas, consolidando su relevancia dentro de la ornitología europea actual.

El ejemplar corresponde a un individuo juvenil en su segundo año de vida, una fase en la que algunas aves exploran nuevos territorios, aunque el buitre torgo no destaca precisamente por realizar grandes desplazamientos fuera de África.

Este hecho ha desconcertado a los especialistas, ya que la especie tiene su área de distribución en el África subsahariana y zonas de Oriente Medio, muy lejos de la península Ibérica, lo que abre nuevas incógnitas sobre su comportamiento.

La aparición de este buitre en Málaga encaja con la creciente africanización de la fauna, un fenómeno asociado al cambio climático que está facilitando la llegada de especies africanas a Europa a través del Estrecho de Gibraltar.

Un visitante africano

En los últimos años se han detectado en España otras rapaces africanas como el buitre de Rüppell o el alimoche sombrío, pero el caso del buitre torgo eleva el nivel de excepcionalidad por su rareza y carácter sedentario.

Con una envergadura cercana a los tres metros, el buitre torgo es considerado un auténtico "ingeniero de la carroña", capaz de abrir los cuerpos de grandes animales y permitir el acceso a otros carroñeros más pequeños.

Su función resulta esencial para el equilibrio sanitario de los ecosistemas, ya que elimina restos orgánicos que podrían propagar enfermedades como la rabia o la tuberculosis, actuando como un sistema natural de limpieza eficaz.

La relevancia del hallazgo ha trascendido el ámbito local y ya ha sido recogida por revistas científicas internacionales como Dutch Birding, que sitúan este registro entre los más importantes del año en Europa occidental por su carácter excepcional.

Pese a su relevancia ecológica, la especie atraviesa una situación crítica, con apenas unos 6.500 individuos maduros en todo el mundo, afectados por amenazas como el envenenamiento, la pérdida de hábitat y la presión humana directa.