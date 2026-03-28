Reino Unido zanja la cuestión tras revisar 157 estudios: el cambio al horario de verano aumentará los infartos

Las claves nuevo Generado con IA Un análisis de 157 estudios en 36 países concluye que adelantar el reloj por el horario de verano aumenta el riesgo de infarto en los días siguientes, especialmente en personas con factores de riesgo cardiovascular. El cambio horario también incrementa los accidentes de tráfico mortales durante la primera semana, debido a la falta de sueño y la reducción en la capacidad de reacción de los conductores. El estudio señala que la mayor luz natural por la tarde reduce los delitos violentos, pero los expertos advierten que este beneficio no compensa los riesgos para la salud. En Europa, la eliminación del cambio de hora sigue sin consenso: los países del norte prefieren el horario de invierno, mientras que los del sur, como España, apuestan por el de verano.

Vuelve el cambio de hora a España y con él regresa el debate sobre si deberíamos ponerlo en marcha. El caso es que el próximo domingo 29 de marzo, a las dos de la madrugada serán las tres. Ajustaremos los relojes y esto tendrá consecuencias en nuestro organismo.

Así lo asegura un nuevo estudio publicado en la revista European Journal of Epidemiology que revisa hasta 157 estudios realizados en 36 países durante las últimas tres décadas. El estudio apunta a ciertas consecuencias preocupantes en la salud y la seguridad vial.

Los autores del trabajo, Aiste Steponenaite y Jonas P. Wallraff, destacan que el adelanto del reloj altera el ritmo circadiano, el sistema que regula funciones esenciales como el sueño, la temperatura corporal o la producción hormonal.

Este desajuste, aunque parezca leve, tiene consecuencias claras. Durante los tres días posteriores al cambio, el riesgo de sufrir un infarto aumenta de forma significativa, especialmente en personas con factores de riesgo cardiovascular previos.

El impacto no se limita al corazón. La investigación también revela que, durante la primera semana tras el cambio horario, se incrementan los accidentes de tráfico mortales. El motivo principal es la falta de sueño acumulada, que reduce la capacidad de reacción al volante.

Menos criminalidad

En países con alta movilidad por carretera, como España, este fenómeno adquiere especial relevancia. El cansancio y la somnolencia afectan a la atención de los conductores, elevando la probabilidad de errores en situaciones críticas.

Sin embargo, el estudio también recoge un efecto positivo. El aumento de luz natural por la tarde reduce los delitos violentos, ya que hay más actividad en las calles y una mayor sensación de seguridad en los espacios públicos.

Aun así, los autores del análisis subrayan que este beneficio no compensa los riesgos para la salud. El equilibrio entre seguridad ciudadana y bienestar físico sigue siendo uno de los puntos clave del debate.

En Europa, la discusión continúa bloqueada desde hace años. Aunque la Comisión Europea propuso hace siete años eliminar los cambios de hora, los países miembros mantienen posturas divididas según su ubicación geográfica.

Mientras los países del norte prefieren el horario de invierno, los del sur, como España, se inclinan por mantener el de verano para aprovechar mejor la luz vespertina. La falta de consenso mantiene la situación sin cambios.

Por ahora, la única certeza es que el próximo 29 de marzo volveremos a adelantar el reloj. Y con ello, según la evidencia científica, también alteraremos algo más que nuestra rutina diaria.