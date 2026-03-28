Ni Montes de Toledo ni Sierra Nevada: el milano real logra superar las 190 parejas y reconquista España

Las claves nuevo Generado con IA El milano real ha superado las 190 parejas reproductoras en la provincia de Segovia, mostrando una clara recuperación tras haber estado en peligro de extinción en España. El Sistema Central, especialmente el piedemonte de la Sierra de Guadarrama y la comarca de El Espinar, se ha consolidado como enclave clave para la especie, con 74 parejas localizadas en El Espinar. La implementación de programas de alimentación suplementaria y la gestión adaptativa han incrementado el éxito reproductivo y reducido amenazas como colisiones con infraestructuras humanas. La interacción con otras especies necrófagas, como el buitre negro, y la colaboración europea y empresarial han contribuido a consolidar la recuperación del milano real.

Durante años, el milano real (Milvus milvus) ha sido considerada una de las aves rapaces más amenazadas de la península ibérica, llegando a la categoría de "peligro de extinción" en España a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI.

Sin embargo, gracias al trabajo coordinado en enclaves estratégicos como la provincia de Segovia durante los últimos diez años, esta ave está empezando a mostrar signos claros de recuperación.

Más allá de los focos tradicionales de biodiversidad, como los Montes de Toledo o Sierra Nevada, el Sistema Central se ha consolidado como uno de los principales enclaves para el desarrollo y reproducción del milano real. Y, en especial, destacaría la provincia de Segovia.

Según los datos más recientes difundidos por la Junta de Castilla y León, la provincia de Segovia desempeñaría un "papel fundamental" en la conservación del milano real.

De hecho, en 2024 se estimaron 192 parejas reproductoras en la provincia, una cifra que no solo confirma la estabilidad de la especie, sino también una tendencia alcista tras años de retroceso.

Su punto de encuentro

El núcleo más relevante se localiza actualmente en el piedemonte de la Sierra de Guadarrama, donde la disponibilidad de hábitats adecuados y recursos alimenticios ha favorecido la reproducción.

Destaca, en especial, la comarca de El Espinar, albergando 74 parejas reproductoras, y consolidándose como el principal enclave de esta especie en la provincia.

Por su parte, aunque el éxito reproductivo es significativo, la evolución de las poblaciones invernantes resulta más reveladora si cabe.

En 2023, se registraron 322 individuos en un solo dormidero en El Espinar, elevándose a 490 ejemplares en enero de 2024, convirtiéndose en la mayor concentración documentada en Castilla y León.

No se trataría de un incremento casual y puntual, sino del resultado de una estrategia de conservación sostenida en el tiempo.

Uno de los pilares fundamentales de la recuperación ha sido la implementación de programas de alimentación suplementaria mediante una red de muladares autorizados.

Este sistema, desarrollado durante más de 10 años por entidades como el Colectivo Azálvaro, se basa en el aporte alimentario controlado (principalmente gallináceas procedentes de explotaciones autorizadas) para garantizar recursos seguros en entornos humanizados.

La evidencia acumulada indica que esta medida no solo mejora la supervivencia invernal, sino que también incrementa el éxito reproductor y reduce la exposición a amenazas como las colisiones con infraestructuras humanas (tendidos eléctricos, tráfico rodado o parques eólicos).

Además, este enfoque incorpora un modelo de gestión adaptativa, en el que el suministro de alimento se regula en función de criterios biológicos y del comportamiento de la especie.

Este seguimiento continuo ha permitido observar patrones de fidelidad espacial y uso recurrente de puntos de alimentación, consolidando estos espacios como alternativas seguras frente a vertederos u otras fuentes de alimento de mayor riesgo.

Asimismo, un aspecto particularmente interesante es la interacción entre el milano real y otras especies necrófagas, como el buitre negro.

Este último facilita el acceso al recurso y reduce la competencia con especies más dominantes, como el buitre leonado, lo que incrementa la eficacia global del sistema de alimentación.

Todo este conjunto de actuaciones se enmarca en iniciativas de mayor escala, como el proyecto europeo Life Eurokite, orientado a la conservación del milano real en toda Europa, y en acuerdos de colaboración con empresas energéticas para la corrección de tendidos eléctricos en zonas sensibles.

La combinación de investigación, gestión del hábitat y mitigación de amenazas está demostrando ser clave para revertir la tendencia negativa de la especie.