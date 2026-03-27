Los científicos no dan crédito: el timo no es un órgano inútil, protege frente al cáncer y puede ser clave para vivir más

Las claves nuevo Generado con IA Nuevos estudios revelan que el timo, lejos de ser un órgano inútil en adultos, es clave para proteger frente al cáncer y la mortalidad cardiovascular. El análisis de más de 27.000 personas muestra que una mejor salud del timo se asocia con una reducción significativa del riesgo de muerte y de cáncer de pulmón. En pacientes tratados con inmunoterapia, un timo conservado implica menor progresión tumoral y menor riesgo de muerte, especialmente en cáncer de pulmón no microcítico. La investigación vincula la mala salud del timo con inflamación crónica, obesidad, tabaquismo y peor perfil metabólico.

Durante décadas, el timo ha cargado con una especie de desprestigio biológico. Se sabía que era importante en la infancia, porque allí maduran los linfocitos T, piezas esenciales del sistema inmunitario. Pero como el órgano se va reduciendo con la edad, muchos investigadores asumieron que en la vida adulta su papel era poco más que residual.

Ahora esa idea empieza a resquebrajarse con fuerza. Dos estudios publicados en Nature colocan al timo en un lugar mucho más relevante: como posible marcador de longevidad, de riesgo de cáncer y hasta de respuesta a la inmunoterapia.

La investigación más amplia analizó a 27.612 personas de dos grandes cohortes estadounidenses, la National Lung Screening Trial y la Framingham Heart Study. Mediante un sistema de aprendizaje profundo aplicado a tomografías computarizadas, los autores calcularon una especie de “salud tímica”, es decir, hasta qué punto el órgano conservaba una estructura compatible con una mejor función inmunitaria.

El resultado fue difícil de ignorar: quienes tenían un timo en mejor estado presentaban menos mortalidad global, menos riesgo de cáncer de pulmón y menos mortalidad cardiovascular, incluso tras ajustar por edad, sexo, tabaquismo y otras enfermedades.

Las cifras explican por qué el hallazgo ha llamado tanto la atención. En el ensayo NLST, las personas con mejor salud del timo mostraron una reducción aproximada del 50% en el riesgo de muerte por cualquier causa frente a quienes tenían peor puntuación.

Un marcador de edad clave

Además, fueron un 36% menos propensas a desarrollar cáncer de pulmón y registraron una caída cercana al 50% en la mortalidad por ese tumor. En paralelo, el impacto sobre la mortalidad cardiovascular fue todavía más llamativo, con reducciones que en algunos análisis oscilaron entre el 63% y el 92%. No demuestra por sí solo que el timo cause esa protección, pero sí lo saca de golpe de la categoría de órgano prescindible.

La segunda pata del trabajo refuerza todavía más la idea de que el timo sigue importando mucho después de la infancia. En otro estudio, también en Nature, el equipo examinó a 3.476 pacientes tratados con inmunoterapia y observó que una mejor salud tímica se asociaba con peores o mejores resultados de forma muy clara.

En cáncer de pulmón no microcítico, por ejemplo, un timo más conservado se relacionó con menor riesgo de progresión y de muerte. Según los resúmenes difundidos por los centros de investigación, en algunos grupos esa mejor salud del órgano se asoció con un 37% menos de progresión tumoral y un 44% menos de riesgo de muerte.

La explicación biológica tiene sentido. El timo es el lugar donde se generan y seleccionan linfocitos T capaces de reconocer amenazas sin atacar de forma indiscriminada al propio organismo.

Cuando ese sistema se deteriora, el repertorio inmunitario se empobrece y el cuerpo puede perder capacidad para responder a infecciones, vigilar células tumorales o sostener una respuesta eficaz frente a tratamientos que dependen precisamente de esos linfocitos, como los inhibidores de puntos de control inmunitario. El trabajo, además, relaciona una peor salud del timo con inflamación crónica, obesidad, tabaquismo y peor perfil metabólico.