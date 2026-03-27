China cambia la teoría sobre el origen del asteroide 2016HO3: no es un fragmento de la Luna y eso lo cambia todo

La órbita del asteroide 2016HO3 en relación con el Sol y con respecto a la Tierra.

Las claves nuevo Generado con IA Un nuevo estudio chino sugiere que el asteroide 2016HO3 no se originó en la Luna, sino en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. El asteroide 2016HO3, clasificado como cuasisatélite terrestre, posee un tamaño de 57 metros y un periodo de rotación de solo 28 minutos. Simulaciones numéricas muestran que las características orbitales de 2016HO3 pueden explicarse por una migración desde el cinturón de asteroides. La sonda china Tianwen-2, lanzada en mayo de 2025, se dirige al asteroide para realizar observaciones y muestreos que ayudarán a confirmar su origen.

Hasta el momento, se había hipotetizado que el asteroide conocido como 2016HO3, objetivo de la primera misión china de retorno de muestras de asteroides Tianwen-2, tendría su origen en la Luna dadas sus características espectrales similares a las muestras lunares.

El asteroide de apenas 57 metros de diámetro tiene un período de rotación de solo 28 minutos, y se mantiene a una resonancia orbital 1:1 con la Tierra, pero desde la perspectiva de nuestro planeta parece orbitarnos durante largos periodos de tiempo, recibiendo así la clasificación de "cuasisatélite terrestre".

Sin embargo, aunque se sospechaba su origen en un impacto lunar, un nuevo estudio habría examinado la posibilidad de que este asteroide procediera de terrenos más lejanos, como podría ser el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

Basándose en simulaciones numéricas sistemáticas de su dinámica, los científicos habrían sugerido que este cuasisatélite terrestre no tendría su origen en la Luna, sino en el conocido cinturón de asteroides.

De dónde viene el asteroide 2016HO3

Estos hallazgos se publicaron recientemente en la revista Research in Astronomy and Astrophysics.

Según Ji Jianghui, profesor de investigación del Observatorio de la Montaña Púrpura y líder del equipo de investigación, la sonda Tianwen-2, que fue lanzada el pasado 29 de mayo de 2025, se halla actualmente en ruta hacia el asteroide 2016HO3 y está previsto que llegue en julio de 2026.

Posteriormente, la misión llevará a cabo observaciones y muestreos a corta distancia.

Según el mismo Ji, investigar el origen de este cuerpo celeste no solo dará información sobre la formación y evolución de los cuasisatélites de la Tierra, sino que también sentará las bases teóricas para el análisis científico que se llevará a cabo durante la misión Tianwen-2.

En este caso, el asteroide 2016HO3 posee características singulares, como su tamaño, su período de rotación extremadamente corto y su resonancia orbital con la Tierra; de ahí su clasificación y su idoneidad para poder ser estudiado mediante muestreos a corta distancia por parte de la sonda Tianwen-2.

En observaciones espectroscópicas previas se habrían sugerido similitudes espectrales entre el asteroide y otras muestras lunares, motivo por el cual se hipotetizó un origen lunar.

Ahora, el equipo de investigación ha seleccionado tres regiones clave dentro del cinturón de asteroides como posibles fuentes.

A partir de datos de observación de dichas regiones, se generaron partículas de prueba y se realizó un seguimiento de su evolución orbital durante 100 millones de años mediante simulaciones numéricas.

Según sus resultados, las tres regiones candidatas podrían producir partículas que evolucionarían hacia órbitas similares a las de 2016HO3, y también existirían tres vías típicas de migración dinámica.

De hecho, estas simulaciones numéricas a gran escala demostrarían la viabilidad de que muchos de los cuasisatélites terrestres conocidos provengan realmente del cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter, y no de la Luna, como se sospecha en algunos casos.

Asimismo, estos hallazgos proporcionarán referencias importantes para la misión Tianwen-2. Una vez se recojan las muestras, tanto el análisis como la comparación con otras muestras previas ya presentes en el laboratorio, será posible catalogar el verdadero origen del mencionado asteroide. De momento, las simulaciones numéricas cuadran.