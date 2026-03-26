EEUU endurece su estrategia: prescinde de investigadores sin credenciales de élite y encarece el acceso a sus laboratorios

Imagen de archivo del gobernador de Florida, Ron DeSantis, durante una rueda de prensa. EFE

Las claves nuevo Generado con IA Florida suspende la contratación de profesores e investigadores extranjeros con visa H-1B en sus 12 universidades públicas hasta enero próximo. La medida busca priorizar la contratación de talento estadounidense, aunque el sistema académico depende fuertemente de profesionales internacionales. La restricción encarece el acceso a laboratorios y proyectos, favoreciendo a perfiles consolidados y limitando oportunidades para jóvenes investigadores. Universidades exploran alternativas, pero la menor diversidad pone en riesgo la innovación y la competitividad global de la ciencia estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado decisiones contra los científicos que se están viendo replicadas en estados donde también gobiernan los conservadores, como es el caso de Florida, cuyo gobernador es Ron DeSantis.

La medida que ha tomado este último afecta principalmente a los extranjeros que estuvieran interesados en hacer carrera como profesores e investigadores en este estado de la costa sureste de EEUU.

Y es que en las 12 universidades públicas de Florida se ha decidido suspender la contratación de profesores e investigadores extranjeros con visa H-1B hasta enero del próximo año. Este documento era clave a la hora de retener talento internacional.

El programa H-1B ha sido durante décadas una de las principales vías de acceso para profesionales cualificados en diversas áreas de la ciencia. Cada año concede decenas de miles de permisos, que son esenciales para cubrir vacantes especializadas en universidades del país.

Priorizar a investigadores estadounidenses

Sin embargo, el argumento político que sostiene la restricción es otro: priorizar la contratación de trabajadores nacionales. DeSantis ha defendido que las universidades estaban sustituyendo talento local por extranjero, una afirmación discutida por gran parte del ámbito académico.

Los datos muestran una realidad más compleja. Solo en el último año, más de 600 profesionales obtuvieron visados H-1B para trabajar en universidades públicas de Florida, reflejando la dependencia estructural del sistema respecto al talento internacional.

El efecto inmediato no será un vacío, sino un encarecimiento. Sin investigadores extranjeros en etapas iniciales, el acceso a laboratorios y proyectos se vuelve más caro, restringiendo la entrada a perfiles con trayectorias más consolidadas.

Esto altera el equilibrio tradicional de la ciencia estadounidense, históricamente abierta a talento emergente global. La investigación deja de ser un ecosistema permeable y pasa a depender de filtros económicos y administrativos más estrictos, con consecuencias directas sobre la innovación.

La restricción, además, coincide con otras políticas federales que endurecen el acceso a estos visados, como el aumento de tasas o la priorización de salarios más altos. El resultado es un sistema que penaliza a jóvenes investigadores y favorece perfiles ya establecidos.

En paralelo, las universidades buscan alternativas. Algunas exploran visados distintos o fórmulas híbridas como la colaboración remota, pero ninguna sustituye completamente la integración física en laboratorios, donde se produce la transferencia real de conocimiento.

El riesgo no es solo académico, sino económico. Muchos proyectos de investigación dependen de financiación federal que exige equipos internacionales. Limitar esa diversidad puede comprometer subvenciones y debilitar la competitividad de las instituciones a escala global.

Durante décadas, EEUU ha construido su liderazgo científico atrayendo talento de todo el mundo. La decisión de Florida introduce una lógica distinta: menos apertura, más control, y una ciencia potencialmente más cara y menos diversa.