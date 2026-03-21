Ni Picos de Europa ni Riaño: el nuevo bastión que el lobo ibérico podría recuperar en España tras más de 30 años

Las claves nuevo Generado con IA El lobo ibérico estuvo presente en la Región de Murcia hasta principios del siglo XX, pero desapareció debido a la caza, la minería y la expansión urbana. Una asociación conservacionista ha solicitado a la administración murciana medidas para evaluar la posible reintroducción del lobo y la mejora de su hábitat. Desde 1995, el lobo está catalogado como especie extinta en Murcia, lo que obliga legalmente a estudiar la viabilidad de su retorno y planes de conservación. El Gobierno regional descarta por ahora iniciar estudios, alegando falta de conectividad ecológica y riesgo de crear una "isla genética" no viable para la especie.

El lobo ibérico formó parte del paisaje de la Región de Murcia hasta principios del siglo XX. Su rastro permanece en topónimos como Fuente del Lobo o Barranco del Lobo, que reflejan una presencia histórica hoy desaparecida.

La desaparición de la especie en el sureste español se explica por varios factores combinados. La caza intensiva, la actividad minera y la expansión urbana redujeron su hábitat natural hasta hacerlo inviable para mantener poblaciones estables en la zona.

En este contexto, una iniciativa reciente ha vuelto a poner el foco sobre Murcia. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico ha solicitado formalmente a la administración regional medidas relacionadas con un posible regreso de la especie.

La petición incluye información sobre estudios realizados en las últimas décadas y plantea la necesidad de evaluar la reintroducción del lobo. También reclama actuaciones concretas para proteger y mejorar los hábitats que podrían favorecer su asentamiento futuro.

Desde 1995, la normativa autonómica considera al lobo como especie extinta en Murcia. Esta catalogación implica obligaciones legales, como analizar la viabilidad de su retorno y desarrollar planes específicos de conservación si existieran condiciones adecuadas.

Las 300 manadas en España

Actualmente no hay manadas reproductoras en la región. Las poblaciones más cercanas se localizan en zonas del centro peninsular, lo que mantiene el estatus de ausencia, aunque no elimina la obligación de estudiar posibles estrategias de restauración ecológica.

La legislación autonómica establece que, ante una especie extinta, deben elaborarse estudios previos y planes de mejora del hábitat. Sólo después se podría plantear una reintroducción, siempre condicionada a criterios técnicos y científicos rigurosos.

En España, la mayor parte de la población de lobos se concentra en el norte. El último censo contabiliza más de 300 manadas, aunque su distribución es desigual y con presencia muy reducida en varias comunidades autónomas.

El marco legal del lobo ha cambiado en los últimos años. Tras su protección en 2021, decisiones posteriores han reabierto el debate sobre su gestión, con diferencias entre territorios y medidas que combinan conservación con control poblacional.

Pese a la propuesta de los conservacionistas, el Gobierno regional descarta por ahora iniciar estudios. Argumenta que la falta de conectividad ecológica con otras poblaciones impediría garantizar la viabilidad de una futura población en Murcia.

Además, advierte de que una reintroducción en estas condiciones podría generar una "isla genética", contraria a los criterios científicos. La prioridad actual se centra en otros programas de conservación, dejando el regreso del lobo fuera de la agenda inmediata.