EEUU se enfrenta a una "megatormenta": 50 millones de personas en peligro por fuertes vientos y nieve extrema

Las claves nuevo Generado con IA EEUU enfrenta una megatormenta de nieve y viento que afecta a 50 millones de personas, especialmente en el centro-norte del país. La tormenta ha provocado nieve intensa, vientos de hasta 80 km/h, tornados y tormentas eléctricas en distintas regiones, causando graves riesgos. Ya se han reportado al menos 6 muertes y miles de personas están sin calefacción debido a cortes de electricidad y el cierre de autopistas principales. Las autoridades recomiendan no salir de casa, evitar viajar y seguir las alertas oficiales mientras continúan los efectos del temporal.

EEUU se enfrenta a la que fácilmente puede ser la peor tormenta de nieve de su historia, y no han sido pocas las que han sacudido las calles de ciudades tan importantes como Nueva York. Este mes de marzo, no obstante, los territorios centro-norte y regiones de alrededor entran en alerta.

La clasificada como "megatormenta de marzo" debido a su inusual intensidad y extensión tiene a 50 millones de personas en aviso por nieve extrema y vientos fuertes. Sus inicios se remontan al 15 de marzo, pero ahora mismo aún mantiene el pánico en las calles y a muchos ciudadanos en sus casas.

Y no se trata solamente del peligro de la nieve: el fenómeno también ha provocado tormentas eléctricas de gran calibre y tornados en el sur -más hacia Tennessee- con vientos peligrosos que elevan el riesgo de incendios en las Planicies, por lo que hay que extremar la precaución debido a la agresividad y los múltiples ámbitos que afecta.

La "megatormenta de marzo" azota varios territorios de EEUU.

La megatormenta más peligrosa

La peligrosidad de esta megatormenta que tiene a las autoridades preocupadas radica en la combinación de fenómenos extremos que afectan a distintas zonas del país simultáneamente. En el centro-norte -Minnesota, Wisconsin, Dakota del Sur-, la nieve intensa combinada con vientos de hasta 80 km/h crea visibilidad nula, lo que hace que conducir sea mortal.

Mientras el norte sufre nieve, el sur -ya hemos mencionado a Tennessee pero también llega hasta el valle del Mississippi- enfrenta un riesgo elevado de tornados y tormentas eléctricas destructivas: aquí es donde radica la mayor parte del gran peligro, puesto que este tipo de fenómeno son totalmente impredecibles y pueden causar estragos.

Las temperaturas han caído a niveles récord y ya se han reportado al menos 6 muertes relacionadas con este sistema en el centro de EE.UU., y se estima que el número puede ascender: hay zonas inaccesibles que han quedado totalmente clausuradas por las fuertes rachas de viento y nieve.

Y es que las calles, por supuesto, son un caos ahora mismo. El peso de la nieve húmeda y el hielo, sumado a esos fuertes vientos, amenaza con derribar postes y cables, dejando a miles de personas sin calefacción en pleno frío polar.

Además, y como era de esperar para mantener la máxima seguridad, a causa del temporal se han cancelado miles de vuelos y muchas autopistas principales en el Medio Oeste están cerradas o son intransitables.

Desde seguridad, recomiendan no salir a la calle, estar bajo techo, evitar viajar y estar en constante actualización con el National Weather Service para alertas de último minuto. El temporal debería empezar a bajar hoy, pero hay que extremar la precaución de igual manera.