EEUU se enfrenta a una megatormenta: 50 millones de personas en peligro por fuertes vientos y nieve extrema

EEUU se enfrenta a una "megatormenta": 50 millones de personas en peligro por fuertes vientos y nieve extrema

Ciencia

EEUU se enfrenta a una "megatormenta": 50 millones de personas en peligro por fuertes vientos y nieve extrema

La bautizada como "megatormenta invernal histórica" sacude Estados Unidos con una inusual intensidad en el centro-norte y otras regiones.

Más información: Nueva York se prepara para la peor tormenta de nieve en años: colegios y tráfico cerrados y refugios con calefacción.

Publicada

Las claves
nuevo Generado con IA

EEUU enfrenta una megatormenta de nieve y viento que afecta a 50 millones de personas, especialmente en el centro-norte del país.

La tormenta ha provocado nieve intensa, vientos de hasta 80 km/h, tornados y tormentas eléctricas en distintas regiones, causando graves riesgos.

Ya se han reportado al menos 6 muertes y miles de personas están sin calefacción debido a cortes de electricidad y el cierre de autopistas principales.

Las autoridades recomiendan no salir de casa, evitar viajar y seguir las alertas oficiales mientras continúan los efectos del temporal.

EEUU se enfrenta a la que fácilmente puede ser la peor tormenta de nieve de su historia, y no han sido pocas las que han sacudido las calles de ciudades tan importantes como Nueva York. Este mes de marzo, no obstante, los territorios centro-norte y regiones de alrededor entran en alerta.

La clasificada como "megatormenta de marzo" debido a su inusual intensidad y extensión tiene a 50 millones de personas en aviso por nieve extrema y vientos fuertes. Sus inicios se remontan al 15 de marzo, pero ahora mismo aún mantiene el pánico en las calles y a muchos ciudadanos en sus casas.

Y no se trata solamente del peligro de la nieve: el fenómeno también ha provocado tormentas eléctricas de gran calibre y tornados en el sur -más hacia Tennessee- con vientos peligrosos que elevan el riesgo de incendios en las Planicies, por lo que hay que extremar la precaución debido a la agresividad y los múltiples ámbitos que afecta.

La megatormenta de marzo azota varios territorios de EEUU.

La "megatormenta de marzo" azota varios territorios de EEUU.

La megatormenta más peligrosa

La peligrosidad de esta megatormenta que tiene a las autoridades preocupadas radica en la combinación de fenómenos extremos que afectan a distintas zonas del país simultáneamente. En el centro-norte -Minnesota, Wisconsin, Dakota del Sur-, la nieve intensa combinada con vientos de hasta 80 km/h crea visibilidad nula, lo que hace que conducir sea mortal.

Mientras el norte sufre nieve, el sur -ya hemos mencionado a Tennessee pero también llega hasta el valle del Mississippi- enfrenta un riesgo elevado de tornados y tormentas eléctricas destructivas: aquí es donde radica la mayor parte del gran peligro, puesto que este tipo de fenómeno son totalmente impredecibles y pueden causar estragos.

Las temperaturas han caído a niveles récord y ya se han reportado al menos 6 muertes relacionadas con este sistema en el centro de EE.UU., y se estima que el número puede ascender: hay zonas inaccesibles que han quedado totalmente clausuradas por las fuertes rachas de viento y nieve.

Y es que las calles, por supuesto, son un caos ahora mismo. El peso de la nieve húmeda y el hielo, sumado a esos fuertes vientos, amenaza con derribar postes y cables, dejando a miles de personas sin calefacción en pleno frío polar.

Además, y como era de esperar para mantener la máxima seguridad, a causa del temporal se han cancelado miles de vuelos y muchas autopistas principales en el Medio Oeste están cerradas o son intransitables.

Desde seguridad, recomiendan no salir a la calle, estar bajo techo, evitar viajar y estar en constante actualización con el National Weather Service para alertas de último minuto. El temporal debería empezar a bajar hoy, pero hay que extremar la precaución de igual manera.