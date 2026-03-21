Los científicos no dan crédito: aparecen en el espacio unos inquietantes puntos rojos que despiertan preocupación

Las claves nuevo Generado con IA El telescopio James Webb ha detectado cientos de "pequeños puntos rojos" en el universo primitivo que desafían las teorías actuales sobre el origen del cosmos. Estos objetos son extremadamente compactos, brillantes, antiguos y masivos, visibles tal como eran entre 600 y 1.100 millones de años después del Big Bang. Las teorías actuales sugieren que podrían ser agujeros negros supermasivos jóvenes ocultos tras nubes de gas o galaxias densas formadas por antiguas estrellas. El descubrimiento representa uno de los mayores enigmas del James Webb, ya que estos objetos parecen demasiado grandes o brillantes para esa etapa temprana del universo.

Aunque tenemos un amplio conocimiento sobre el espacio exterior, todavía hay una infinidad de misterios sin resolver que atormentan a los expertos, como los agujeros negros supermasivos, los objetos más masivos y densos del universo con masas que oscilan entre millones y miles de millones de veces la del Sol.

Lo que ocupa ahora la mente de los expertos es el último descubrimiento del Telescopio James Webb: ha encontrado algo que no debería existir a estas alturas. Esparcidos por el universo primitivo, han aparecido cientos de "pequeños puntos rojos" que desafían todo lo que los astrónomos creían saber sobre el origen del cosmos.

Aunque parecen simples motas de polvo en las imágenes capturadas por el satélite artificial, estos objetos son tan masivos y antiguos que los científicos han tenido que admitir lo inesperado: no se sabe realmente lo que son y el desconocimiento es absoluto.

Estos objetos son puntos extremadamente compactos y brillantes que aparecen en casi todas las imágenes profundas del Webb. Aunque se han propuesto varias teorías, todavía no hay un consenso definitivo sobre qué son, por lo que hay un sinfín de hipótesis en marcha.

Aún no sabemos qué son los "puntos rojos" del espacio.

Desconocimiento con los "puntos rojos" del espacio

Supuestamente, estos puntos rojos tienen una antigüedad indescriptible. Se encuentran en lo que se ha denominado como un universo primitivo, y podemos observarlos tal como eran entre 600 y 1.100 millones de años después del Big Bang. Es decir, que son una especie de fenómenos ancestrales que han aparecido en masa.

Su tamaño también es realmente sorprendente, porque a pesar de que puedan parecer colosales, son muy pequeños y presentan un color rojo intenso, lo que indica que están envueltos en grandes cantidades de polvo o que su luz se ha estirado debido a la expansión del universo.

Las principales teorías que se están barajando para intentar dar una explicación a la existencia de estos objetos son bastante sólidas y hasta pueden cruzarse, pero chocan entre los científicos.

Por un lado, un estudio publicado en la revista Nature sugiere que podrían ser agujeros negros supermasivos jóvenes ocultos tras densas nubes de gas espaciales que, al ser calentadas por el agujero negro, emiten esa luz roja característica.

La otra teoría que está sobre la mesa sugiere que los puntos rojos podrían ser galaxias increíblemente densas formadas por una población masiva de estrellas antiguas, incluso por la primera generación de estrellas gigantes del universo a punto de colapsar. En otras palabras, un punto de origen.

Por ahora, el estudio está sobre la mesa y se espera que se vayan resolviendo incógnitas poco a poco. El descubrimiento, no obstante, se considera uno de los mayores enigmas del James Webb, ya que estos objetos parecen ser demasiado grandes o demasiado brillantes para el momento tan temprano de la historia cósmica en el que han aparecido.