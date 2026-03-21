China cambia de aliados: ahora pretende liderar la transición ecológica y ocupar el espacio dejado por EEUU

Las claves nuevo Generado con IA China aspira a liderar la transición ecológica global y ocupa el vacío dejado por EEUU en la lucha contra el cambio climático. El país se compromete por primera vez a recortar sus emisiones absolutas de CO2 y proyecta multiplicar su capacidad solar y eólica para 2030. China controla el 80% de la producción mundial de paneles solares y utiliza la diplomacia energética para ganar influencia en Europa y el Sur Global. A pesar de su apuesta por las renovables, China sigue siendo el mayor emisor de CO2 y mantiene su dependencia del carbón para asegurar el crecimiento económico.

China ya no se limita a ensamblar el mundo porque ahora aspira a dirigirlo. La vieja competencia por el poder nuclear ha mutado en una pugna por el control de la energía, un escenario donde los electrones están sustituyendo a las ojivas en el tablero internacional.

Esta ambición se sustenta en hitos diplomáticos recientes. El compromiso de Xi Jinping ante la ONU para reducir sus emisiones entre un 7% y un 10% para 2035 marca un punto de inflexión, ya que es la primera vez que el gigante asiático acepta un recorte absoluto de su contaminación.

Pekín ha rediseñado su estrategia exterior con un pragmatismo frío para aprovechar el repliegue de Washington. Mientras la administración de Donald Trump califica el cambio climático de estafa, China se apresura a ocupar el vacío de liderazgo en los principales foros internacionales sobre medio ambiente.

Con Estados Unidos centrado en prolongar la era de los combustibles fósiles, China despliega su influencia en el Sur Global y en la Unión Europea. Ya no le basta con exportar paneles baratos, sino que busca fijar las reglas del juego en el hidrógeno verde y el almacenamiento energético.

Detrás de esta ofensiva se esconde un cálculo de supervivencia estratégica. Electrificar su economía implica reducir la dependencia del petróleo importado, cuyo 70% atraviesa rutas marítimas vulnerables. Esto eleva la transición energética a una prioridad absoluta de seguridad nacional para el Gobierno.

El 15º Plan Quinquenal sintetiza esta ambición de forma clara al proyectar los 3.600 gigavatios de potencia solar y eólica para 2030. Es una expansión colosal que multiplica por seis la capacidad instalada que el país tenía hace apenas seis años, un ritmo que ningún competidor occidental puede seguir.

Este liderazgo tecnológico es hoy el principal activo de la diplomacia china. Al ser el mayor exportador de tecnologías para la transición, Pekín utiliza sus inversiones en la Nueva Ruta de la Seda para descarbonizar a terceros países, obteniendo a cambio una influencia geopolítica sin precedentes.

Empresas como BYD o Longi Solar lideran hoy en patentes y eficiencia, demostrando que China compite en la frontera del conocimiento. El país ya controla el 80% de la producción mundial de paneles solares, una palanca de presión fundamental ante las políticas proteccionistas de Occidente.

Incluso el paisaje se ha convertido en una sutil herramienta de poder. El concepto de "civilización ecológica", defendido por el máximo líder chino, integra la tecnología en el imaginario nacional, proyectando una narrativa que fusiona la identidad cultural con el desarrollo industrial más avanzado de nuestra era.

Un juego a dos bandas

Bajo esa superficie verde persiste una contradicción estructural difícil de ocultar. China sigue siendo el principal emisor de CO2 del mundo y su dependencia del carbón, que aún supone más del 50% de su producción eléctrica, cuestiona la velocidad real de su descarbonización.

Pekín prioriza la estabilidad de su crecimiento económico sobre la pureza ideológica del neto cero. Mantendrá sus centrales térmicas hasta asegurar que las renovables garanticen un suministro continuo, en un ejercicio de realismo que choca frontalmente con el enfoque normativo de la Unión Europea.

Además, su dominio de los recursos críticos refuerza esta posición de fuerza. Con el control de las tierras raras, China obliga a Europa a negociar en inferioridad, condicionando su soberanía energética a decisiones estratégicas que se toman muy lejos del continente.

Esta ventaja competitiva ya está alterando los flujos internacionales de talento. Muchos investigadores y empresas europeos se ven atraídos por un ecosistema donde se concentra la financiación y la escala, desplazando de forma inevitable el centro de gravedad de la innovación hacia el este.

China ha redefinido las reglas del poder para este siglo. La hegemonía ya no se mide únicamente por el tamaño de los arsenales, pues la verdadera soberanía reside ahora en el control de la energía más barata y eficiente. En este nuevo tablero mundial, el "electroestado" chino ha logrado una posición de ventaja que ya condiciona los movimientos estratégicos de un Occidente obligado a jugar a la contra.