Angola cambia de rumbo: hallan un pozo petrolífero calculado en 500 millones de barriles frente a la costa del país

Imagen de archivo de unas plataformas petroleras en el lago de Maracaibo, en Venezuela. EFE Henry Chirinos

Las claves nuevo Generado con IA Se ha descubierto un pozo petrolífero frente a la costa de Angola con un volumen estimado de 500 millones de barriles. El hallazgo fue realizado por la compañía Eni en el bloque 15/06, a 18 kilómetros de la infraestructura flotante Olombendo, en aguas profundas del Atlántico. Este descubrimiento refuerza el potencial petrolero de Angola y podría impulsar significativamente su economía, que depende en gran medida de los hidrocarburos. El proyecto está liderado por Azule Energy, una joint venture entre Eni y BP, junto a socios internacionales y la compañía estatal angoleña, ejemplificando la cooperación energética en mercados emergentes.

Este martes, el Gobierno anunció la liberación de hasta 11,5 millones de barriles de petróleo, como consecuencia del bloqueo al paso de buques petroleros que se mantiene en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa cerca del 80% del petróleo.

Otros países europeos también han optado por recurrir a las reservas de petróleo debido a la incertidumbre que se vive. Esta situación, además, provoca que el descubrimiento de nuevos yacimientos de petróleo cobre una mayor importancia.

Uno de los más recientes se ha producido frente a la costa de Angola, reactivando así el interés por los recursos energéticos del África subsahariana, en un momento marcado por la volatilidad de los mercados y la búsqueda de nuevas reservas.

Ha sido la compañía Eni la que ha confirmado el hallazgo del pozo exploratorio Algaita-01, situado en el bloque 15/06, a unos 18 kilómetros de la infraestructura flotante Olombendo, en aguas profundas del Atlántico.

500 millones de barriles

Las primeras estimaciones apuntan a un volumen de petróleo en sitio de aproximadamente 500 millones de barriles, una cifra que sitúa este hallazgo entre los más relevantes de los últimos años en la región africana.

El pozo fue perforado en enero de 2026 mediante el buque Saipem 12000, en una profundidad de agua de 667 metros, lo que evidencia la complejidad técnica de las operaciones en entornos offshore.

Los análisis preliminares han identificado múltiples intervalos de areniscas con presencia de crudo en formaciones del Mioceno superior, caracterizadas por una alta calidad de reservorio y buenas propiedades petrofísicas, según los datos recabados durante la perforación.

Este descubrimiento refuerza el potencial del bloque 15/06, una de las áreas más prolíficas de Angola, donde ya se han registrado más de una veintena de hallazgos, consolidando la relevancia geológica de la cuenca del Congo inferior.

El proyecto está liderado por Azule Energy, una joint venture participada por Eni y BP, junto a otros socios internacionales y la compañía estatal angoleña, en un ejemplo de cooperación energética en mercados emergentes.

Más allá de su dimensión técnica, el hallazgo llega en un contexto en el que Angola busca mantener su producción petrolera tras años de declive, apoyándose en nuevas inversiones y reformas regulatorias para atraer capital extranjero.

La cercanía del yacimiento a infraestructuras ya existentes podría acelerar su desarrollo, reduciendo costes y plazos, y facilitando su integración en el sistema productivo actual del país africano.

El descubrimiento podría suponer un impulso significativo en términos económicos para las exportaciones de crudo de Angola, cuya economía depende en gran medida de los hidrocarburos como principal fuente de ingresos y divisas.

El interés creciente de las grandes compañías por África occidental, considerada por algunos analistas como el "nuevo Brasil" en términos de potencial petrolero, subraya la importancia estratégica de estos descubrimientos en el tablero energético global.