Ni Maspalomas ni Bolonia: la playa de España en la que se ha encontrado el ejemplar de la tortuga más grande del mundo

Las claves nuevo Generado con IA Un ejemplar de tortuga laúd, la especie de tortuga marina más grande y amenazada, ha sido hallado muerto en la playa de Portio, Cantabria. El animal estaba en avanzado estado de descomposición, lo que impide conocer la causa exacta de la muerte y su peso real. La Red de Varamientos de Cantabria se encargó de su retirada y toma de muestras para analizar el caso. Las principales amenazas para la tortuga laúd son la caza, la muerte accidental en artes de pesca y la expoliación de sus nidos.

La tortuga laúd (Dermochelys coriacea) es la especie de quelonios marinos más grande, pudiendo llegar a pesar 600 kilos, y una de las más amenazadas del mundo. En España, de hecho, se incluye dentro del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Un ejemplar sin vida de esta especie se ha encontrado recientemente en la playa de Portio, en el municipio de Piélagos (Cantabria). El cuerpo estaba en un estado avanzado de descomposición, pero todavía se podían apreciar algunos de sus rasgos más característicos.

Y es que, como han explicado desde la Red de Varamientos del Gobierno de Cantabria (ReVarca), a pesar del estado del cadáver, aún se puede apreciar cómo su caparazón no es sólido ni consistente, como les ocurre al resto de tortugas marinas, sino mucho más blando.

Desde el equipo de ReVarca se encargaron de la retirada del ejemplar, que trasladaron al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre en Villaescusa, y ya están haciéndole la toma de muestras y biometría para saber un poco más sobre su caso.

Causa de la muerte

El responsable de comunicación de la red, Diego de Vallejo, ha asegurado a Europa Press que la tortuga presenta un avanzado estado de descomposición y carece de órganos, por lo que no es posible realizar la autopsia y conocer las causas de la muerte.

Por este motivo, tampoco es posible conocer con exactitud el peso del ejemplar, que podría rondar los más de 100 kilos, aunque esta especie suele llegar a pesar aproximadamente 600 kg.

Pese a que el cuerpo fue hallado el pasado domingo 15 de marzo, no fue hasta el día siguiente cuando lo devolvió a la orilla después de que la marea lo hubiera arrastrado. Por ello aún se desconoce la causa de la muerte, que podría ir desde un plástico hasta un barco.

Las principales amenazas de esta especie, que los ingleses conocen como "tortuga espalda de cuero", son la caza de ejemplares adultos en la playa, la muerte accidental en artes de pesca y la expoliación de sus nidos.

También se caracteriza por contar con una extraordinaria capacidad para regular su temperatura, lo que le permite tolerar temperaturas muy bajas y bucear a gran profundidad.

Estas especies tienden a vivir a 17 kilómetros de la costa. Y, aunque son capaces de bajar hasta los 1.000 metros de profundidad, lo habitual es encontrarlas a los 300 metros, puesto que, como reptiles, deben salir a respirar.

El litoral cantábrico no es el único español en el que ha aparecido esta tortuga. En 2022, también apareció una en el suroeste peninsular, aunque en este caso el desenlace fue menos trágico porque lograron sanarla con tiempo.