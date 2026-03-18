El pez león cambia el Índico por el Mediterráneo: la tropicalización del mar potencia las especies invasoras

Las claves nuevo Generado con IA El aumento de la temperatura está tropicalizando el mar Mediterráneo, especialmente en el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar. El pez león, originario del Índico y el Pacífico, ha colonizado la parte occidental del Mediterráneo, alterando el ecosistema local. Este depredador posee espinas venenosas y una boca protráctil que le permite cazar eficazmente, afectando a otras especies autóctonas. El Instituto Español de Oceanografía también ha detectado otras especies invasoras como la dormilona, la cuna lucero y el tiburón ballena.

El aumento de la temperatura está provocando una tropicalización del mar Mediterráneo, en concreto en su parte occidental, siendo el mar de Alborán y el estrecho de Gibraltar los principales afectados.

Un estudio realizado por el Instituto Español de Oceanografía (IEO-CSIC) ha analizado el movimiento de peces en el Mediterráneo y la llegada de especies invasoras de otras latitudes para concluir que este cambio de hábitat es cada vez más habitual porque las aguas son más cálidas.

Han puesto el foco en la aparición del pez león en el Estrecho, un pez depredador con ojos saltones, antenas alargadas y una boca protráctil que lo convierten en un depredador voraz que engulle a sus presas de forma instantánea.

¿Cuál es su hábitat original?

Su característico aspecto de león se debe a una serie de espinas venenosas que se intercalan con radios blancos, provocando en sus víctimas parálisis respiratoria y fiebre.

Su hábitat original son las zonas tropicales y subtropicales del océano Índico y el Pacífico occidental, como por ejemplo el Mar Rojo, las islas de Hawái, Japón y Australia. No obstante, ahora ha colonizado la parte occidental del Mediterráneo y el este del océano Atlántico.

Esta especie invasora, que se esconde entre las grietas y las cuevas durante el día y sale a cazar bajo la luz de las estrellas, tiene la capacidad de absorber con su boca protráctil a sus presas rápidamente, quienes además no conocen al pez león al ser una especie invasora y les cuesta más trabajo protegerse.

Además, como es un depredador tan mortífero, le roba al resto de especies cazadoras sus presas, generando una grave alteración en el ecosistema local.

Como la figura del pez león funciona casi como una armadura de espinas venenosas, le aporta a su vez una gran capacidad de defensa contra los ataques de otros depredadores.

Por lo tanto, tiene capacidad física para aferrarse a la vida, y por su parte, una alta tasa de reproducción que -unido al calentamiento de la temperatura del agua- genera una expansión por aguas españolas tremendamente alta del pez león.

Otras especies que también ha detectado el IEO en el estrecho de Gibraltar y en el mar de Alborán son la dormilona, la cuna lucero y el tiburón ballena, que es el pez más grande del mundo con 15 metros de longitud.