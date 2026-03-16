Psicólogos españoles analizan 1.000 perfiles de Tinder y descubren 9 tipos de fotos que se repiten continuamente

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio de la UOC analizó 1.000 perfiles de Tinder en Barcelona y detectó nueve tipos de fotos que se repiten entre los usuarios. El retrato de medio cuerpo mirando a cámara es el tipo de foto más frecuente, seguido de fotos mirando hacia otro lado y primeros planos del rostro. Factores como edad, género y orientación sexual influyen en la elección de las fotos, destacando diferencias en patrones entre hombres y mujeres. Otros patrones incluyen fotos con gafas de sol, en la naturaleza, con alto grado de desnudez, paisajes sin el usuario y partes del cuerpo que no son la cara.

Las aplicaciones de citas se han convertido en parte de nuestro día a día para desgracia de muchos. Implican que pensemos en nosotros mismos como un perfil que le pueda interesar a alguien, tenemos que, de alguna manera, vendernos.

Sin duda, las fotos son el elemento más importante en estos entornos y, a pesar de ello, parece que no somos originales. Un estudio de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) concluye que la mayoría de usuarios optan por un número limitado de estrategias visuales.

En concreto, el trabajo ha encontrado nueve modelos estandarizados de perfiles de presentación que se repiten de forma sistemática en este tipo de plataformas. Para ello han analizado hasta 1.000 perfiles de Tinder del área de Barcelona.

"Hablando con mis pacientes en la consulta, detecté un malestar creciente entre los usuarios de las aplicaciones de citas, similar al 'burnout' laboral", explica Alejandro García Alamán, profesor colaborador de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación.

"Y fue esta mezcla de decepción, aburrimiento y despersonalización muy grande por el hecho de que todos los perfiles de Tinder se asemejan que me llevó a investigar qué ocurría", continúa. Ahora su investigación se publica en The Journal of Sexual Medicine.

Nueve tipos de foto

Después de seleccionar los perfiles, los autores del estudio detectaron un elevado grado de estereotipos que encajaban en nueve patrones visuales característicos. La elección entre estos patrones se debía a factores como la edad, el género y la orientación sexual.

El tipo de foto más frecuente es el retrato de medio cuerpo mirando a cámara, que hasta una cuarta parte de los perfiles analizados utilizan. Se trata de la presentación más neutra y socialmente aceptada. En el segundo tipo las personas salen mirando hacia otro lado.

El tercer tipo de fotos son los primeros planos de rostro y el cuarto la foto de cuerpo entero mirando a cámara. Mostrar "el cuerpo completo, habitualmente vestido, es especialmente frecuente entre las mujeres heterosexuales", afirma la página web de la universidad.

El quinto tipo le sonará a muchos y es que son las fotos en las que el retratado lleva gafas de sol. "Aparece con tanta consistencia que define un patrón propio", señala la universidad. El sexto tipo de foto más repetido son las fotos en la naturaleza.

Los autores del estudio afirman que este último tipo de foto es la favorita de los hombres heterosexuales y transmiten salud y actividad. El siguiente patrón son las fotos con "un alto grado de desnudez o semidesnudez", a menudo tomadas en casa o en la playa.

"Representa un 7% de los usuarios", aseguran los expertos. El octavo tipo de foto más repetido es el contrario: una foto de un paisaje o un objeto que nada tiene que ver con el usuario. Y ese tipo de fotos es más común entre las personas mayores.

Por último, el tipo de foto menos frecuente es aquella en la que se muestra una parte del cuerpo que no es la cara, aparece en un 3% de los usuarios. Los autores señalan que la edad es el mayor condicionante de los usuarios al elegir sus fotos.

"Esto se debe a cómo se gestiona la exposición del cuerpo y cómo se disimulan los efectos del paso de los años a medida que nos hacemos mayores", señala García Alamán. Los jóvenes además están más acostumbrados a mostrarse en redes sociales.