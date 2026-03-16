EEUU confirma el desastre: científicos de la NASA desvelan el "estado terminal" del iceberg más grande del mundo

Adiós al iceberg más grande del mundo: el gigante de hielo de 3.500 km² pierde tamaño de forma alarmante

Las claves nuevo Generado con IA El iceberg A23a, el más grande del mundo, atraviesa una fase de desintegración terminal, acelerada por el calentamiento global. Imágenes satelitales de la NASA muestran que el iceberg ha perdido más de dos tercios de su superficie en solo un año, pasando de 3.600 km² a 1.180 km². El gigantesco bloque de hielo está llenándose de lagunas de deshielo azul, lo que provoca grietas internas y acelera su fractura y desaparición. El A23a se encuentra ahora en el "cementerio de icebergs" del Atlántico Sur, donde las aguas más cálidas precipitan su inminente final.

La situación para el iceberg A23a es más grave de lo que parece. El que durante décadas ha ostentado el título de ser el más grande del mundo, se encuentra actualmente en una fase de desintegración terminal, y los científicos advierten que puede desaparecer más pronto que tarde debido al calentamiento del planeta.

Tras casi 40 años de existencia, la NASA ha captado a través del satélite Terra un cambio radical en el iceberg: el gigante blanco se ha vuelto azul debido a la acumulación masiva de agua de deshielo en su superficie, y no hay marcha atrás con respecto a su proceso de desintegración.

Al inicio de 2025, el famoso y colosal A23a medía unos 3.600 km² aproximadamente, siendo así el mayor monstruo helado del planeta. Pero para enero de este año, su superficie se ha reducido a aproximadamente 1.180 km², perdiendo más de dos tercios de su extensión original en apenas un año: es una barbaridad.

El iceberg A23a entra en "estado terminal".

El iceberg A23a está en peligro

La revelación del mal estado del iceberg A23a se produjo originalmente durante el diciembre pasado gracias al MODIS. Las imágenes captadas revelaron extensos estanques de agua azul debido a esa acumulación de agua en sus alrededores y estructura. Este peso del agua actúa como cuñas que fuerzan la apertura de grietas, acelerando su fractura desde el interior.

Dichas imágenes muestran un patrón de "foso y muralla", que indica que los bordes se curvan hacia arriba mientras el centro se inunda, además de provocar estriaciones lineales que son huellas del lecho marino antártico de hace siglos. Es decir, que el A23a se está destruyendo desde dentro y su fin es ya inevitable a estas alturas.

Actualmente, el monstruo de hielo se desplaza por el Atlántico Sur, entre Sudamérica y las islas Georgias del Sur, en una zona conocida como el "cementerio de icebergs" debido a que las aguas más cálidas precipitan su desaparición, es como si el propio iceberg se estuviera preparando para su final.

Aunque sea duro decirlo, parece que el iceberg tiene los días contados. Lo que estamos viendo, según los expertos, es su acta de defunción geológica, puesto que cuando un iceberg de este tamaño llega a aguas más cálidas y se llena de lagunas de deshielo azules, su estructura interna queda dañada hasta llegar al punto de colapso.

El A23a dejará de ser una isla de hielo para convertirse en nutrientes para el océano, y la pérdida solamente es una muestra más de cómo el calentamiento global está poniendo en peligro el planeta.