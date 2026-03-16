Ni coyote ni lobo: el "nuevo" depredador híbrido de EEUU que confunde a los expertos y ronda el millón de ejemplares

Ni coyote ni lobo: el depredador híbrido de EEUU que confunde a los expertos y ronda el millón de ejemplares

Las claves nuevo Generado con IA El coyolobo es un híbrido surgido por el cruce entre coyotes, lobos y perros domésticos en el noreste de Norteamérica. Nuevos estudios sostienen que el coyolobo no es una nueva especie, sino una población de coyotes con introgresión genética de lobo. La hibridación comenzó hace unos 200 años, cuando la deforestación y la caza de lobos favorecieron los cruces con coyotes. El debate sobre su clasificación afecta a su gestión en áreas urbanas, ya que las leyes difieren entre especies puras y variantes híbridas.

El coyolobo, un cánido híbrido que ha surgido en el noreste de Norteamérica debido al cruce entre coyotes, lobos e incluso perros domésticos, está generando un importante debate entre los científicos, y es que nuevos estudios sostienen que, realmente, no se trata de una nueva especie como tal sino simplemente de una hibridación.

Una investigación publicada en PubMed, cuestiona la clasificación de este animal argumentando que se trata de un híbrido reciente y no de una entidad evolutiva independiente.

La investigación indica que estos cánidos son una población de coyotes con introgresión genética de lobo, careciendo de la barrera reproductiva necesaria para ser considerados una especie biológica independiente.

Esta hibridación entre diferentes especies empezó hace unos 200 años aproximadamente, en la región de los Grandes Lagos y Ontario, cuando la deforestación y la caza de lobos obligaron a estos a buscar pareja entre los coyotes para expandirse y sobrevivir. Desde entonces, se han realizado mil estudios sobre el coyolobo, pero este debate nunca se ha zanjado.

¿Es realmente el coyolobo una nueva especie?

El coyolobo rompe las reglas

Científicos como Jonathan Way han propuesto el nombre científico Canis oriens para clasificarlo como una especie distinta, argumentando que son morfológica y genéticamente únicos. No obstante, no es una idea que convenza a todos porque realmente el coyolobo lleva deambulando por EEUU y Canadá desde hace décadas y tiene ya un linaje.

El problema, no obstante, es que la hibridación de la especie continúa. Es decir, que su reproducción no se limita simplemente a ellos, sino que todavía pueden cruzarse con otros coyotes y lobos, haciendo que sea muy complicado crear familias y conjuntos "puros" -si es que realmente se les puede considerar así-.

El concepto biológico clásico dicta que una especie es un grupo que solo se reproduce entre sí, y el coyolobo rompe la regla porque sigue cruzándose con otros animales.

Para la mayoría de las organizaciones internacionales, como la IUCN, se le sigue considerando una variante o población híbrida del coyote, pero debido a sus implicaciones ecológicas hay quien defiende la otra postura, como Jonathan Way.

Lo parezca o no, el debate en cuestión debe resolverse lo antes posible incluso para imponer orden en áreas urbanas donde aparecen los coyolobos de vez en cuando, y es que el animal se encuentra en una especie de "vacío legal" que no le hace ningún favor.

En áreas urbanas, los gestores necesitan saber si están tratando con un coyote -que se gestiona de una forma- o con algo con instintos de lobo -requiere medidas de seguridad diferentes-, puesto que las leyes de protección ambiental están creadas para proteger a especies como tal, y no a híbridos.