Científicos europeos descubren el impacto que están teniendo las lluvias de más de 250 l/m2 sobre el terreno de España

Las claves nuevo Generado con IA Febrero de 2026 fue el segundo mes más lluvioso del siglo en España, con precipitaciones un 241% superiores a lo normal. Imágenes satelitales muestran cómo las lluvias intensas han aumentado considerablemente el nivel del agua en la cuenca del río Tajo. Las zonas más afectadas por lluvias superiores a 250 mm en una semana se distribuyeron principalmente por el norte y el sur peninsular. En el sur de España y Marruecos, la vegetación aumentó notablemente tras las lluvias, revirtiendo la sequía del año anterior.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha confirmado que febrero de 2026 fue el segundo más lluvioso de este siglo, con un valor de 123,9 con un valor de 123,9 mm en la España peninsular, cifra que representa el 241 % del valor normal del mes.

Este volumen de precipitaciones también se observa desde el espacio. Gracias a las imágenes ofrecidas por la Agencia Espacial Europea (ESA, por sus siglas en inglés), es posible ver cómo el tren de borrascas que ha atravesado el país en las últimas semanas ha dejado huella.

Uno de los ejemplos más claros se encuentra en torno al río Tajo y su cuenca. La imagen obtenida por la ESA es el resultado de haber combinado una tomada el 27 de diciembre del pasado año y otra el pasado 7 de febrero.

La extensión de las inundaciones en torno al río Tajo. ESA

Las regiones que aparecen en rojo muestran hasta dónde ha aumentado el nivel del agua en la cuenca del Tajo. El nivel de detalle que se muestra es debido al satélite Copernicus Sentinel-1, que cuenta con un radar capaz de funcionar incluso en condiciones que no son favorables.

De esta forma, no influye si hay luz solar o si el cielo se encuentra despejado, ya que puede operar aun con precipitaciones intensas y de noche. Esto permite que los servicios de emergencia sean capaces de conocer qué carreteras han podido quedar cortadas a consecuencia de la lluvia.

La ESA también ha ofrecido un mapa, utilizando datos de la misión Global Precipitation Measurement (GPM), en el que muestra la acumulación de precipitaciones que se dieron en la Península en la primera semana del pasado mes de febrero.

En él se observan cómo las zonas rojas, aquellas en las que se registraron más de 250 mm de lluvia durante el periodo de siete días, se distribuyen especialmente por el norte y el sur peninsular.

Mapa de la ESA en el que se muestra la precipitación acumulada en la primera semana del mes de febrero. ESA

Las del Tajo no son las únicas imágenes que la ESA ha ofrecido en las últimas semanas para demostrar cómo cambia el terreno cuando se producen lluvias persistentes.

En este caso los datos se obtuvieron del satélite Sentinel-3 y se centran en el sur de España y en Marruecos. Aunque, a diferencia de la anterior, el tiempo de diferencia entre las dos imágenes es mayor: la primera de ellas es del 20 de febrero de 2025 y la segunda del 20 de febrero de 2026.

Imágenes satelitales que muestran lo ocurrido en el último año en el sur de España y en Marruecos. ESA

En ellas se pueden ver cómo donde había aridez crecieron amplias áreas de vegetación. En el primer periodo, el noreste de Marruecos se vio afectado por una grave sequía, con escasa vegetación visible en todo el paisaje.

Un año después, la misma región aparece marcadamente diferente en imágenes satelitales de Copernicus después de una intensa lluvia, tal y como explican desde la propia web de Copernicus.

A 20 de febrero de 2026, los recursos hídricos alcanzaron los 11.800 millones de metros cúbicos, lo que supone un aumento de aproximadamente el 155% con respecto a hace un año.

Además, el almacenamiento de los embalses en Marruecos alcanzó el 70,7% de la capacidad total de las presas; en concreto, toda la costa occidental de Marruecos, bañada por el océano Atlántico.

Esta zona muestra un color verde que refleja la explosión de la vegetación en todas esas regiones del país. En el periodo anterior, en cambio, el tono era predominantemente marrón, como consecuencia de la falta de lluvias.