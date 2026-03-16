Científicos británicos advierten sobre el próximo cambio de hora: aumentan los accidentes mortales de tráfico y los infartos

Las claves nuevo Generado con IA El cambio al horario de verano en Europa será la madrugada del 29 de marzo, cuando a las 02:00 serán las 03:00. Un estudio británico revela que el cambio de hora provoca un aumento temporal de infartos y accidentes mortales de tráfico. La revisión de 157 estudios también detecta una disminución de delitos violentos tras el cambio, debido a más luz natural por la tarde. No existe consenso científico ni político sobre si es mejor mantener el horario de verano o de invierno de manera permanente.

Dentro de dos fines de semana cambian la hora en toda Europa y comienza el horario de verano. Esta vez, dormiremos una hora menos porque en la madrugada del 29 de marzo a las 02:00 serán las 03:00.

El debate sobre cambiar o no la hora continúa abierto un año más. Países como España abogan por mantener un horario uniforme durante todo el año para evitar alteraciones en los ritmos circadianos, aunque el gran problema reside en que los Veintisiete se pongan de acuerdo en si es mejor quedarse con el de verano o el de invierno.

En este sentido, un estudio liderado por científicos británicos publicado en el European Journal of Epidemiology ha arrojado algo de luz a la discusión, en concreto sobre el impacto que tiene el cambio de horario en la salud de los humanos. De hecho, revelan que la transición a primavera produce a corto plazo un aumento de los infartos agudos de miocardio y de los accidentes mortales de tráfico.

Reducción de los delitos con violencia

La investigación ha consistido en una revisión de 157 estudios en 36 países diferentes que examinan los impactos en la salud en el cambio a horario de verano y ha sido desarrollada por Aiste Steponenaite y Jonas P. Wallraff, quienes han tratado de profundizar en el asunto para derribar mitos.

Aunque aseguran que la transición al horario estival provoca consecuencias adversas en la salud, también genera efectos positivos como una disminución de los delitos con daños físicos por el aumento de la luz natural por las tardes. Eso sí, cabe destacar que estas consecuencias del cambio de hora de marzo se producen sólo poco tiempo después del día de la modificación horaria.

No obstante, los investigadores concluyen con que no hay evidencia científica suficiente para afirmar cuál de los horarios es más favorable para la salud de los humanos. El motivo es que los efectos son diversos y muy diferentes entre los diferentes países, pero sí han conseguido establecer algunas conclusiones preliminares.

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, a raíz de la transición a invierno en 2025, lanzó un vídeo en redes sociales en el que instaba a la Unión Europea a establecer un horario uniforme durante todo el año.

Sin embargo, aunque la Comisión Europea anunció en 2018 que quería dejar la misma hora, el debate se ha enfriado y en la actualidad no existe consenso entre los estados miembros, por lo que lo normal sería seguir teniendo que adelantar y retrasar nuestros relojes.