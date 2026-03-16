China busca talento extranjero: científicos españoles recibirán 750.000 euros si trasladan sus laboratorios al país asiático

Las claves nuevo Generado con IA China lanza un nuevo programa de financiación científica para atraer investigadores extranjeros de alto nivel a establecer sus laboratorios en el país. La Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China ofrece hasta 750.000 euros por proyecto, con financiación adicional para costes institucionales. El programa está dirigido a científicos extranjeros con prestigio internacional, que deberán liderar equipos en instituciones chinas y trabajar al menos seis meses al año en el país. La convocatoria cubre todas las áreas científicas y las propuestas se podrán presentar del 1 al 20 de marzo de 2026, en inglés y parcialmente en chino.

El gigante asiático ha decidido lanzar un nuevo programa internacional de financiación científica dirigido hacia investigadores extranjeros de alto nivel con el objetivo de que establezcan sus equipos de investigación en el país.

La iniciativa, impulsada por la Fundación Nacional de Ciencias Naturales de China (NSFC), ofrecería hasta 6 millones de yuanes de forma directa, lo que equivaldría a 750.000 euros por proyecto.

Esta no sería la única financiación ofrecida, dado que existiría la posibilidad de recibir financiación institucional adicional en este programa denominado International Collaboration Fund for Creative Research Teams (ICFCRT).

El programa forma parte de la estrategia del país para fortalecer su capacidad científica mediante colaboraciones internacionales y captación de talento a nivel global.

Atraer talento internacional

El objetivo del fondo es que los científicos extranjeros con trayectoria internacional establezcan y lideren equipos de investigación en instituciones chinas, trabajando en proyectos científicos innovadores elegidos por estos mismos investigadores.

De hecho, los proyectos seleccionados empezarían el próximo mes de enero 2027 y tendrían una duración de tres años. Cada equipo estará formado por hasta cuatro investigadores principales y podrá contar con la participación de un máximo de dos instituciones en el país asiático.

El investigador principal deberá comprometerse a trabajar al menos seis meses al año en la institución anfitriona en China, aunque igualmente puede mantener su posición en el extranjero si su institución es informada de tal acuerdo.

La convocatoria contempla dos tipos de financiación, directa e indirecta:

- Por un lado, 6 millones de yuanes, equivalente a 750.000 euros, de forma directa para el proyecto de investigación.

- Por otro lado, hasta 1,2 millones de yuanes adicionales, equivalentes a unos 150.000 euros, para costes indirectos institucionales.

Por su parte, cabe puntualizar que en áreas como las matemáticas o ciencias de la gestión, el presupuesto directo se reduciría a 4,8 millones de yuanes, equivalentes a unos 600.000 euros, manteniéndose la financiación de costes indirectos.

Respecto a las áreas científicas financiadas, la convocatoria cubre prácticamente todo el espectro de financiación científica: matemáticas y física, química, ciencias de la vida, ciencias de la Tierra, ingeniería y ciencias de los materiales, ciencias de la información, ciencias de la gestión, ciencias de la salud y, finalmente, investigación interdisciplinar.

Respecto a los requisitos para los investigadores, el programa está dirigido específicamente a científicos extranjeros de gran prestigio académico, los cuales deben poseer:

- Nacionalidad extranjera.

- Doctorado o equivalente.

- Logros académicos destacados e influencia internacional.

- Demostrar capacidad para crear y dirigir un equipo de investigación en China.

- Presentar al menos cinco publicaciones científicas representativas relacionadas con el proyecto propuesto.

El plazo para presentar estas propuestas es relativamente corto, dado que se podrá enviar la solicitud entre los días 1 al 20 de marzo de 2026, exclusivamente a través del sistema electrónico de la NSFC.

Además, las propuestas deben presentarse en inglés, aunque el título, resumen y palabras clave también deberán incluirse en chino.

Este programa se inscribe dentro de la actual política científica ampliada de China, cuyo objetivo es atraer talento internacional y acelerar su liderazgo tanto en investigación básica como en tecnologías emergentes.

Durante la última década el país ha impulsado múltiples programas de captación de científicos extranjeros, combinando financiación competitiva, infraestructuras científicas avanzadas y posibilidad de colaboración internacional.

El mensaje del país asiático con esta convocatoria es claro: China está dispuesta a invertir grandes recursos para atraer a investigadores que lideren la próxima generación de avances científicos.