Astrónomos españoles advierten sobre 3 fenómenos exclusivos en el cielo de nuestro país en los próximos 3 años

Imagen de un eclipse solar parcial visto desde el Observatorio del Teide, perteneciente al Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Alberto Valdés EFE

Las claves nuevo Generado con IA España será escenario exclusivo de tres eclipses solares entre 2026 y 2028, incluidos dos totales y un anular. El eclipse del 12 de agosto de 2026 solo podrá observarse desde España, Islandia y Groenlandia, siendo un evento único en la península en un siglo. El Ministerio de Ciencia y la Fecyt han creado una web con información sobre seguridad, movilidad y puntos oficiales de observación. La página incluye recursos educativos, mapas interactivos y recomendaciones para proteger la vista durante la observación de los eclipses.

España se ha convertido en un lugar privilegiado para observar tres fenómenos planetarios que van a marcar la agenda de los próximos tres años. Para ir preparándonos, el Ministerio de Ciencia ha elaborado una página web con información importante.

Los días 12 de agosto de 2026, 2 de agosto de 2027 y 26 de enero de 2028 se producirán eclipses de Sol, aunque con características diferentes. Dos de ellos serán totales —se hará de noche en mitad del día— y el último, será un eclipse anular.

La península Ibérica no es testigo de un eclipse total solar desde hace un siglo y, además, el que se producirá durante la tarde del próximo 12 de agosto sólo se verá desde aquí, y desde Islandia y Groenlandia. Es una cita muy importante.

Ahora bien, un eclipse solar de estas dimensiones también plantea problemas para sus espectadores, tanto de movilidad como de seguridad. Por eso, el Ministerio de Ciencia ha unido fuerzas con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt).

Juntos han elaborado la web con información útil para planificar desplazamientos, consultar recomendaciones de transporte, descubrir destinos destacados y conocer qué ver en cada zona. La página cuenta con varias secciones dedicadas a cada uno de los eclipses.

Movilidad y seguridad

En ellas se explica cómo será el fenómeno, cuándo ocurrirá y desde qué zonas de España podrá observarse. El menú principal incorpora apartados con contenidos divulgativos sobre qué es un eclipse y cuál es su relevancia.

También incluye recomendaciones para una observación segura, información sobre protección ocular, uso de instrumentos ópticos y pautas de prevención y riesgos. Al final, observar directamente un eclipse puede ser muy peligroso para los ojos.

Asimismo, la web cuenta con una sección de Divulgación que reúne actividades y recursos educativos, cuyo contenido ha sido elaborado y desarrollado por la Comisión Científica y de Asesoramiento del Trío de Eclipses en colaboración con la Agencia Espacial Europea (ESA).

También destaca el apartado de Puntos de Observación con un mapa interactivo donde consultar ubicaciones oficiales desde donde poder disfrutar del fenómeno, proporcionadas por las comunidades autónomas.

Por último, se puede consultar el Centro de Trayectorias, en el que se muestran mapas técnicos con las zonas de totalidad y anularidad de cada eclipse, elaborados por el Instituto Geográfico Nacional. También se puede consultar esta información en redes sociales.

Estos canales permitirán ofrecer una difusión ágil, directa y accesible, así como informar con inmediatez sobre novedades, recursos, actividades, avisos de seguridad y actualizaciones territoriales, según informa el Ministerio de Ciencia.