India cambia sus planes: necesita talento extranjero porque sus estudiantes emigran a EEUU, Canadá y Reino Unido

Las claves nuevo Generado con IA India enfrenta una fuga significativa de talento, ya que por cada estudiante extranjero que recibe, emigran 24 indios principalmente a Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia. En 2024, más de 1,3 millones de estudiantes indios estudian en el extranjero, mientras que la llegada de estudiantes foráneos a India es mínima, proveniente sobre todo de Nepal, Afganistán y Estados Unidos. El Gobierno indio busca equilibrar la movilidad internacional y reducir el ratio de salida a entrada de estudiantes a 10:1 para 2030, con el objetivo de recuperar su posición como centro global de conocimiento. India ha firmado recientemente acuerdos de comercio e intercambio con la Unión Europea y Estados Unidos, incluyendo sectores como tecnología y energía, para potenciar su desarrollo y atraer talento extranjero.

India es el séptimo país más grande del mundo y, desde 2023, el más poblado con casi 1,5 mil millones de habitantes, según estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas. El aumento imparable de su población va en línea con el incremento de su protagonismo a nivel geopolítico, ya que muchas naciones quieren tejer alianzas con una potencia económica, tecnológica y agrícola.

Sin embargo, tienen un problema de retención de talento nacional y, a su vez, de atracción de profesionales extranjeros que apuntalen sus modelos productivos y mantengan al gigante asiático en la cima del desarrollo mundial.

Esta problemática, según un informe realizado por la agencia NITI Aayog, tiene como resultado que hay un preocupante desequilibrio entre los estudiantes que se marchan y los que llegan al territorio. En concreto, el ratio es que de cada alumno extranjero que llega, emigran 24.

Éxodo a Canadá, EEUU y Reino Unido

¿Adónde? Según los datos del estudio de movilidad internacional del organismo, el éxodo desde la India se dirige principalmente a Canadá, Estados Unidos, Reino Unido y Australia; países anglosajones que permiten una mejor adaptación del talento de India.

Éxodo de estudiantes en 2024

Canadá: 427.000 estudiantes

Estados Unidos: 337.630 estudiantes

Reino Unido: 185.000 estudiantes

Australia: 122.202 estudiantes

En cambio, la recepción de estudiantes de fuera es mucho más reducida y proviene de Nepal (13.126), Afganistán (3.151) y Estados Unidos (2.893) según datos de 2022.

La tendencia de alumnos universitarios que se marchan ha pasado de 684.823 en 2016 a 1.335.878 en 2024, lo que supuso una tasa de crecimiento anual del 8,84% y una fuga importante de cerebros en áreas como ingeniería, matemáticas y ciencias de la computación.

A la luz de estos datos, el objetivo desde Nueva Delhi es equilibrar su movilidad internacional y recuperar de este modo su posición histórica como centro de conocimiento global. Es un orgullo para el país que sus nacionales los representen en el exterior, pero han llegado al límite de que carecen de cerebros locales.

Por eso, la meta es que en 2030 el ratio entre los estudiantes que entran y los que salen se reduzca a un 1:10, es decir que de cada diez que se marchen, que llegue uno nuevo.

En este contexto, la República de la India ha llegado recientemente a un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea -que aún debe ser ratificado por el Parlamento Europeo- que incluye tecnología, energía y conectividad.

Por su parte, el presidente del país, Narendra Modi, y Donald Trump convinieron una reducción de aranceles a los productos indios del 25% al 18% a cambio de comprar energía y tecnología estadounidense.