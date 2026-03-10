Ya es oficial: llegan a España dos especies de mantis gigantes que ponen en riesgo el ecosistema local y los expertos avisan

Ya es oficial: llegan a España dos especies de mantis asiáticas que ponen en riesgo el ecosistema local y los expertos avisan

Acaban de llegar a España dos especies de mantis gigantes directamente desde Asia: las conocidas como Hierodula tenuidentata y Hierodula patellifera, y lo parezca o no pueden poner en riesgo nuestro ecosistema local debido a que son grandes depredadoras hasta de pájaros pequeños.

A diferencia de la mantis religiosa común, estas especies pueden alcanzar los 10 cm y tienen la fuerza suficiente para cazar no solo insectos, sino también pequeñas lagartijas, ranas y por supuesto los mencionados pájaros, lo cual es bastante impresionante y demuestra tanto su colosal tamaño -para su especie- y su fuerza bruta.

Estas mantis pueden habitar en zonas con vegetación densa, árboles y arbustos,pero pueden encontrarse en entornos rurales y urbanos, por lo que realmente pueden adaptarse a cualquier escenario y eso hace que su presencia sea una amenaza para una notable parte de la fauna española y europea.

Si bien es cierto que la llegada de estas mantis no supone ningún problema en términos de peligro para los humanos, porque realmente a las personas no pueden hacerles nada siendo inofensivas, su dieta es lo que tiene a los expertos un tanto preocupados.

Al ser más grandes y agresivas, compiten por el alimento y pueden llegar a devorar a las propias mantis locales, poniendo en riesgo el equilibrio de la fauna ibérica. Además, se reproducen casi al doble de velocidad que las especies autóctonas españolas, lo que les permite colonizar territorios rápidamente.

Y por si eso fuera poco, su presencia es una señal más del avance de especies invasoras que encuentran en el clima de la península un lugar idóneo para prosperar, por lo que eso puede traducirse en la llegada de más insectos u animales que modifiquen el ecosistema tal y como lo conocemos.

Márk László, investigador y entomólogo, ha alertado recientemente sobre la llegada a España de estas dos especies sosteniendo que su llegada al país puede haberse producido por el comercio internacional de plantas y el transporte de mercancías, donde los huevos pueden viajar inadvertidos.

"Detrás de la rápida expansión de Hierodula tenuidentata en Europa se encuentran principalmente dos factores: el cambio climático y las actividades humanas, especialmente el transporte y el comercio internacional", asegura el experto.

"Los adultos de Hierodula tenuidentata son capaces de volar y pueden recorrer distancias considerables, lo que amplía aún más sus posibilidades de dispersión", continúa László. "Este desplazamiento puede producirse de forma natural, por ejemplo con la ayuda del viento, o estar indirectamente facilitado por actividades humanas", concluye.

Aunque de momento la situación parece estar más o menos controlada, su capacidad reproductiva y su agresiva dieta puede hacer que el panorama cambie más pronto que tarde.