Millones de personas en peligro por el aumento del nivel del mar: los científicos prevén graves inundaciones

Millones de personas en peligro por el aumento del nivel del mar: científicos prevén graves inundaciones antes lo esperado

Las claves nuevo Generado con IA El aumento del nivel del mar y el hundimiento de la tierra amenazan a entre 70 y 130 millones de personas en zonas costeras. La extracción de agua subterránea y el peso de infraestructuras aceleran el hundimiento del terreno, agravando el riesgo de inundaciones. Estudios recientes muestran que el nivel del mar relativo puede subir hasta diez veces más rápido en algunos deltas y ciudades costeras. Las inundaciones graves que se esperaban para finales de siglo podrían ocurrir décadas antes por la combinación de estos factores.

El aumento del nivel del mar es un tema de gran preocupación en la comunidad científica. A pesar de que los expertos saben los motivos por los cuales ocurre este fenómeno, con el paso de los años se está acelerando el crecimiento de las aguas y las personas que habitan en áreas costeras están en peligro.

En una nueva investigación publicada en la revista Nature, Katharina Seeger y Philip S. J. Minderhoud confirman que cada vez es más complicado realizar una previsión sobre cuánto ascenderá el nivel del mar, puesto que la velocidad a la que se está produciendo este cambio rompe los esquemas.

Gran parte de las investigaciones anteriores solo miden cuánto sube el agua, pero Seeger y Minderhoud demuestran que en muchas zonas costeras la tierra se está hundiendo al mismo tiempo, a menudo debido a la extracción de agua subterránea o el peso de las propias infraestructuras de la zona.

Millones de personas en áreas costeras están en peligro.

El agua sube, la tierra baja

Para realizar la investigación, los expertos mencionados utilizaron mediciones de radar muy precisas para ver cómo se deforma la corteza terrestre, algo que los modelos globales más antiguos no detallaban y que ahora se puede estudiar en profundidad.

El resultado es bastante claro: la tierra se está hundiendo y el agua está subiendo, dos factores que provocan que entre 70 u 130 millones de personas se vean amenazadas por hundimientos, los cuales son cada vez más comunes a causa de la feroz climatología que arrasa en el mundo.

El nivel del mar relativo -esa combinación de que el agua suba y la tierra baje- es hasta diez veces mayor que la subida del mar por sí sola en ciertos deltas y ciudades costeras. Esto significa que las inundaciones graves que esperábamos para finales de siglo podrían ocurrir décadas antes.

Por supuesto, esto son muy malas noticias: los planes de prevención que podrían estar articulándose para ese supuesto periodo de inundaciones ahora hay que acelerarlo e incluso adaptarlo a los nuevos cálculos. Tanto por el cambio climático como por el propio peso de las superficie de ciertas zonas, la cosa va a peor.

Eso complica un poco las cosas para los científicos, puesto que elaborar una contención para una situación como esta es casi imposible debido a los cálculos van variando con el tiempo. No obstante, la suerte es que en este caso ya hay conocimiento sobre lo que ocurre.

Con el tiempo, es probable que los habitantes de zonas costeras tengan que cambiar de ubicación para adentrarse un poco más en las ciudades, pero los expertos no mencionan ninguna fecha aproximada.