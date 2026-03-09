Arqueólogos italianos realizan un histórico descubrimiento en Egipto bajo la Gran Pirámide de Giza: una estructura única

Un equipo de investigadores italianos concluye que, bajo la Gran Pirámida de Giza, hay toda una estructura subterránea desconocida hasta ahora. Más información : Revelan el secreto de la primera pirámide de Egipto: "Funcionaba como un volcán".

Egipto y las pirámides son todavía uno de los grandes misterios de la humanidad. Pese a los incontables estudios e investigaciones que se han realizado, y se realizan aún a día de hoy, las espectaculares construcciones históricas que bañan el país guardan mil y una incógnitas en su haber.

Un equipo de investigadores italianos ha encontrado ahora una peculiar estructura subterránea bajo la Gran Pirámide de Giza que ha revolucionado por completo la arqueología contemporánea: ha generado un intenso debate en la comunidad científica.

El estudio en cuestión, titulado "¿Qué se encuentra realmente debajo de las pirámides?", plantea el descubrimiento de una compleja red de estructuras bajo la meseta de Giza utilizando tecnología de Radar de Apertura Sintética (SAR) satelital.

Los investigadores afirman haber encontrado ocho pozos cilíndricos que descienden unos 648 metros aproximadamente bajo la pirámide de Kefren -la segunda de la estructura-. Estos pozos estarían rodeados por pasajes en espiral que conectan con dos grandes cámaras cúbicas de unos 80 metros de lado.

Los arqueólogos italianos también sugieren que existe una especie de escalera de caracol y otras dos cámaras cuadradas ubicadas a gran profundidad: entre 600 y 1.200 metros bajo la Gran Esfinge. Debido a este hallazgo, se cree que la Gran Pirámide de Giza sería mucho más antigua de lo que se cree: unos 20.000 años más.

Lo más curioso de todo es que, a pesar de que se trata de un hallazgo histórico, los académicos mantienen una extrema cautela con ese asunto. Los mayores expertos del sector afirman que las imágenes de radar pueden provocar patrones que parecen estructuras artificiales y su naturaleza no es clara.

Figuras prominentes de la egiptología, como el exministro egipcio Zahi Hawass, han desestimado los resultados argumentando que la tecnología SAR no tiene la precisión necesaria para detectar estructuras a tales profundidades y que la base de las pirámides es roca sólida.

La polémica ha salpicado el estudio y no son pocos los profesionales que se muestran reacios a la publicación. De hecho, varios especialistas indican que las formaciones detectadas podrían ser cavidades naturales que forman el lecho de la meseta de Giza.

La zona, lejos de ser un bloque sólido, contiene grietas y cavidades propias del terreno, por lo que de momento los altos cargos del sector están analizando con minucioso detalle cada uno de los puntos más importantes de esta extraña estructura subterránea que abre un nuevo mundo.

Si esto se ha hallado en la Gran Pirámida de Giza, puede que en el resto de pirámides también haya otras estructuras que escondan, a su vez, más misterios relacionados con el antiguo Egipto.