La UE advierte a España sobre la gamba roja: limita la pesca de una especie que vive a 2.000 metros de profundidad

Las claves nuevo Generado con IA La UE ha prorrogado para 2026 el límite de captura de gamba roja a 708,3 toneladas en aguas españolas y francesas. Esta restricción, basada en recomendaciones científicas, busca la sostenibilidad y supone un desafío económico para los pescadores españoles. La gamba roja vive hasta a 2.000 metros de profundidad y es muy apreciada en la gastronomía española, especialmente en el Mediterráneo. Fenómenos como las cascadas marinas pueden dificultar la pesca al alejar a las gambas de las zonas habituales, dejando a veces redes vacías.

La gamba roja es una de las joyas del mar Mediterráneo y uno de los principales iconos gastronómicos de España, que además es uno de los países del continente con más crustáceos de estas características junto a Francia e Italia.

Por lo tanto, un gran activo para la pesca española. Sin embargo, en los últimos años se ha visto limitada por los objetivos de sostenibilidad que promueve la Unión Europea (UE) para proteger diferentes especies marinas, como por ejemplo la gamba roja y azul.

Este 2026, la UE ha prorrogado las cuotas de captura de gamba roja establecidas en 2025 en aguas españolas y francesas con un tope de 708,3 toneladas. Esta medida ha aliviado ligeramente a los pescadores pero sigue suponiendo un perjuicio económico para estos profesionales que navegan ante viento, marea y contra las restricciones comunitarias.

¿Dónde vive la gamba roja?

De hecho, en 2025 el Reglamento de la UE, amparado en recomendaciones científicas, redujo el límite de capturas de este invertebrado en un 10% con respecto a 2024.

Las cuotas pesqueras, junto al acuerdo de Mercosur, es una de las principales confrontaciones entre las instituciones españolas y europeas, ya que se produce una batalla abierta entre pescadores o ganaderos y los legisladores comunitarios, más proclives a restringir lo máximo posible la pesca o la caza de animales.

La gamba roja, asimismo, es un marisco muy cotizado en España y que se extiende por todo el litoral Mediterráneo y parte del Atlántico, es decir desde Cataluña hasta Andalucía y en caladeros como Dénia, Garrucha o Palamós.

Como curiosidad, este crustáceo puede vivir a casi 2.000 metros de profundidad y es casi imposible cuantificar cuántas unidades hay en aguas españolas, ya que los científicos calculan las gambas en toneladas de población y densidad (kilos por km2).

Se añadieron 46 toneladas en 2025

Una cuantía que ha aumentado desde que en 2025 España consiguiera más gamba roja para la flota gracias a un intercambio de cuota con Francia y al uso de la reserva nacional, lo que sumó unas 46 toneladas a los topes de captura de ese año.

Según la revista Nautik, las restricciones de los 27 para capturar gambas rojas no son el único freno de los pescadores, sino que también entra en escena el fenómeno de las cascadas.

Cascadas marinas

Este se produce en inviernos especialmente fríos en los que los crustáceos son arrastrados desde las profundidades habituales de pesca (400-800 metros) hasta los grandes fondos del mar. Por consiguiente, se convierten en inalcanzables y que haya temporadas en las que los marineros vuelvan al puerto con las redes vacías.

Sin embargo, son episodios puntuales, por lo que la dinámica habitual es que siempre que la temperatura del mar en invierno se mantenga en los márgenes habituales las cascadas marineras no se produzcan.