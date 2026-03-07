Una bióloga molecular japonesa crea una de las mayores bases de datos genéticos y detecta los riesgos para las enfermedades

Las claves nuevo Generado con IA La bióloga molecular japonesa Takahashi Shoko ha creado una de las mayores bases de datos genéticos privadas de Japón a través de su empresa Genequest. Genequest ofrece un test de ADN a partir de saliva que permite identificar riesgos individuales para enfermedades como cáncer, diabetes y cardiopatías. El proceso es sencillo y rápido: el usuario envía una muestra de saliva y recibe un informe personalizado con recomendaciones para mejorar su salud. La base de datos permitirá desarrollar tratamientos médicos más personalizados para la población japonesa y de Asia, adaptados a sus características genéticas.

Japón ha sido, junto a España, una de las regiones en las que más ha envejecido la población. El pasado año, la proporción de personas de 65 años o más alcanzó un nuevo récord, con un 29,4%, según las estimaciones del Ministerio del Interior y Comunicaciones de este país.

Para lograr que el envejecimiento se produzca con la mejor salud posible, los científicos japoneses ya están elaborando nuevos avances con los que poder estar sano más tiempo. En este sentido, uno de los que más destaca tiene como objetivo evaluar los riesgos genéticos.

Se trata de una prueba de ADN de la saliva con la que comprender mejor el perfil de salud de cada persona. La empresa que lo desarrolla es Genequest, cuya fundadora es la bióloga molecular de formación Takahashi Shoko.

Con la información genética que obtienen se le podría informar a la persona sobre cuál es su riesgo para enfermedades como el cáncer, la diabetes o las cardiopatías. En Japón, la esperanza de vida supera los 84 años, pero la de vida saludable apenas llega a los 74.

"Aunque la asistencia sanitaria ha proporcionado tradicionalmente el mismo trato a todos, ahora es el momento adecuado para ofrecer tratamientos refinados, personalizado según los genes y la constitución de cada individuo", ha comentado Shoko en declaraciones a Euronews.

El proceso que se lleva a cabo en Genequest es, en realidad, sencillo. Tan solo lleva unos minutos e incluso lo puede hacer uno mismo con el kit que proporcionan una vez que se recurre a sus servicios.

Luego, se envía a otra empresa que extrae ADN de la saliva enviada para recabar la información. Unas semanas más tarde, se recibe un informe en el que se analiza el metabolismo y los riesgos del estilo de vida; a menudo se fomentan hábitos más saludables.

El estudio, como explica Shoko, ayuda a descubrir conexiones que eran desconocidas entre secuencias específicas de ADN y enfermedades. En cáncer, tener una secuencia de ADN específica no significa enfermar al 100%, pero sí que el riesgo es mucho mayor.

El objetivo de Shoko no es otro que convertir a Genequest en la mayor empresa de análisis genético de Asia, creando una de las mayores bases de datos privadas de ADN de Japón.

Estos datos también podrían ayudar a desarrollar una atención sanitaria más personalizada en Japón y fuera de él, ya que históricamente la inmensa mayoría de las bases de datos genómicas a nivel global han estado dominadas por muestras de personas de ascendencia europea.

El problema es que el riesgo de ciertas enfermedades y la forma en que se metabolizan los medicamentos varían según la genética poblacional; al crear esta base de datos será posible tener tratamientos que realmente funcionen para japoneses y otras poblaciones de alrededor.