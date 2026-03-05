Es oficial: la UE obliga a que perros y gatos lleven microchip y se registren en bases de datos si viajas entre los 27 países

Un perro preparado para abordar un vuelo junto a su dueño, en una imagen de archivo. EFE

La Unión Europea ha endurecido las normativas vigentes sobre los desplazamientos internacionales de las mascotas. Ahora, resulta completamente obligatorio que absolutamente todos los perros y gatos lleven microchip y figuren inscritos en bases de datos oficiales correspondientes.

Con esta medida se pretende garantizar el bienestar animal durante cualquier viaje transfronterizo europeo. Las autoridades buscan frenar definitivamente el lucrativo comercio ilegal y evitar los abandonos masivos que tristemente suceden durante las épocas de mayor tránsito vacacional.

El dispositivo implantado deberá cumplir siempre unos estándares técnicos internacionales aprobados. Esto asegura que cualquier escáner homologado dentro del territorio continental pueda leer rápidamente la información del animal sin ningún tipo de fallo tecnológico.

Además del simple implante físico, la gran novedad radica en la completa interconexión digital. Los diferentes registros nacionales estarán conectados creando una red europea unificada, facilitando así la inmediata localización del dueño real ante una posible pérdida repentina.

Verificar toda la documentación

Hasta ahora, la falta de comunicación entre países comunitarios dificultaba enormemente las labores policiales. Las mafias aprovechaban estas lagunas para transportar cachorros criados bajo condiciones deplorables cruzando impunemente varias fronteras sin ningún control previo.

Los propietarios que deseen organizar unas futuras vacaciones internacionales acompañados por sus mascotas deberán verificar minuciosamente toda esta importante documentación obligatoria. Cualquier leve fallo en estos registros podría arruinar por completo el esperado viaje.

Todos los profesionales veterinarios asumen ahora un papel crucial en este novedoso proceso legal. Ellos serán los únicos responsables de introducir correctamente los datos actualizados del propietario y del paciente dentro del sistema oficial europeo recientemente creado.

Si las fuerzas fronterizas detectan algún animal transitando sin cumplir estas claras normativas establecidas, aplicarán estrictas sanciones económicas inmediatas. Además, la mascota indocumentada podría ser temporalmente retenida en instalaciones aduaneras.

La normativa prevé además sanciones económicas sustanciales para quienes incumplan las disposiciones, con multas que podrán alcanzar los 100.000 euros en los casos más graves de tráfico organizado de animales.

Victoria contra el abandono

Los criadores profesionales también deberán adaptarse rápidamente a esta inminente realidad jurídica europea. Tienen la estricta obligación comercial de asegurar que todos los ejemplares vendidos salgan de sus instalaciones identificados.

Incluso para traslados temporales motivados por competiciones caninas o exposiciones felinas internacionales se mantendrá exactamente la misma rigurosidad burocrática. Ningún certamen permitirá la participación de animales cuyas identidades digitales no coincidan con los registros.

Las distintas protectoras españolas han celebrado efusivamente este avance legislativo tan esperado. Consideran que dotar de verdadera trazabilidad internacional a cada perro o gato supone una victoria moral contra el abandono cruel y el constante maltrato animal generalizado.

Resulta imprescindible revisar detenidamente la documentación animal semanas antes de iniciar la marcha transfronteriza. Las autoridades recomiendan siempre acudir preventivamente al veterinario para confirmar que está completamente actualizado y validado.