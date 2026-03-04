La tortuga americana que ha venido a 'colonizar' las playas de España: ya se han encontrado 14 nidos

Las claves nuevo Generado con IA La tortuga boba, antes poco frecuente en España, ha comenzado a anidar en playas españolas, con 14 nidos registrados en la Comunidad Valenciana. El calentamiento global está detrás de la llegada de estas tortugas, ya que la temperatura es clave para la incubación y el sexo de las crías. Las tortugas que llegan a España provienen de diferentes regiones, como América, Grecia y Cabo Verde, generando una nueva población con mayor variedad genética. El fenómeno es positivo para la especie, pero evidencia el impacto del cambio climático en la migración y reproducción de la fauna marina.

La tortuga boba es el último "turista" que se ha dejado seducir por las playas de España, una especie poco frecuente hasta hace poco en nuestras latitudes, pero que ha encontrado en ellas todo lo que necesitaba. Llegan desde América, pero también de África y Asia.

En el Mediterráneo español se han identificado hembras que llegan de América e incluso Cabo Verde, pero también han alcanzado costas de Grecia, Turquía, Libia y Chipre. La razón por la que han llegado hasta aquí no es otra que el calentamiento global.

"Hace 20 años alguna tortuga podía venir de manera esporádica, pero desde los últimos tres o cuatro años la cosa se está disparando", explica Jesús Tomás, investigador de la Unidad de Zoología Marina de la Universidad de Valencia, a EFE Verde.

Tanto es así que este experto considera que "vamos a tener tortugas poniendo huevos ya todos los veranos". Si bien antes sólo pasaban por el Mediterráneo para comer, ahora también se animan a formar sus nidos, pero ¿por qué?

Resulta que la temperatura es fundamental para que una tortuga deposite sus huevos y se incuben de forma adecuada. Al igual que sucede con otros reptiles, el sexo de las tortugas no está determinado al 100% por la genética, sino que la temperatura tiene mucho que ver.

Hasta 14 nidos

Si durante la incubación del huevo la temperatura es alta, saldrá una tortuga hembra; si la temperatura es baja, nacerá una tortuga macho. El calentamiento global amenaza a esta especie porque el calor puede desembocar en una desproporción de hembras.

De hecho, esto ya sucede en poblaciones originarias. Por esto, tienen que viajar hasta nuestras costas, donde todavía es posible que nazcan tortugas macho. "Para la especie es muy bueno. Para el ser humano es un indicativo más de la acción del cambio climático".

Tomás también señala que en 2025 se han registrado 14 nidos en la Comunidad Valenciana y esta región es en la que más se han encontrado ya. Ahora bien, las tortugas que llegan a España son algo especiales porque proceden de muchos sitios.

"Lo que estamos viendo con los nidos valencianos y españoles en general, es que tenemos nidos de tortugas que vienen de Grecia, que vienen de América y mezcla. Nidos en el que la hembra puede ser mediterránea y el macho atlántico o viceversa", señala Tomás.

Esto indica un proceso de colonización. Es decir, "se están mezclando poblaciones y están anidando aquí y por lo tanto se está generando una nueva población", explica Tomás. Significa esto que nuestro país está ganando una especie marina.

Que estos "turistas" se están convirtiendo en residentes y mejorando la especie con más variedad genética. Ahora lo importante es combatir el calentamiento global para que puedan quedarse de manera permanente en vez de tener que buscar nuevas costas pronto.