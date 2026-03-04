Neil deGrasse Tyson, astrofísico: "Corre y come todo lo orgánico que quieras, pero sin un médico morirías a los 30"

A pesar de que, ahora más que nunca, se insista en que hay que hacer mucho deporte y comer lo más sano posible para mantenernos sanos, Neil deGrasse Tyson, astrofísico, sostiene que la esperanza de vida ha aumentado con el paso de los años sólo gracias a la ciencia.

El profesional asegura que, aunque es importante mantener una dieta equilibrada y cuidarse físicamente, lo que de verdad ha hecho que prolonguemos nuestra esperanza de vida son los avances científicos: sin un médico, por muchos buenos hábitos que tengamos, no duraríamos más de 30 años.

"Cuando vivíamos en cuevas, la mitad de las personas morían antes de cumplir los 30 años", explica Tyson en el podcast de Hasan Minhaj. "En 1840, la mitad de la población seguía muriendo antes de los 35", confirma. Pero todo cambió cuando la ciencia pegó un acelerón tremendo y la medicina se reinventó.

Neil deGrasse Tyson lo confirma: sin la ciencia no viviríamos más de 30 años.

"Lo que importa es la ciencia"

Tyson argumenta que, aunque hoy valoramos lo "orgánico", la naturaleza por sí sola no garantiza la longevidad. De hecho, antes de la ciencia moderna, la vida era "natural" pero mucho más corta y dura: "Puedes correr y comer todo lo orgánico que quieras, pero sin un médico que intervenga, seguirías muerto a los 30".

Su mensaje es un recordatorio de que nuestra capacidad de elegir dietas específicas es, irónicamente, un lujo proporcionado por el desarrollo tecnológico y científico que nos permite sobrevivir más allá de las amenazas biológicas básicas.

A priori, la reflexión del experto puede parecer una demencia, pero realmente tiene todo el sentido del mundo, y es que Neil deGrasse Tyson pone como ejemplo la vida que se llevaba antaño: se comía más natural y el aire era más puro, y dependiendo de la época el ser humano hasta realizaba más actividad física.

Y aun con todo ello, la esperanza de vida giraba alrededor de los 30 años, muy escasa realmente. Pero el giro histórico se produjo con la llegada de la ciencia, que permitió que la medicina avanzara hasta llevar la esperanza de vida media hasta los 80 años: reafirma sin parar que "la ciencia es lo importante".

Para Tyson, los hábitos de la "humanidad moderna" están sobrevalorados y destaca la tensión que a veces existe entre el romanticismo por lo natural.

El astrofísico es claro: si bien es cierto que hay que cuidarse tanto como se pueda, también es verdad que sin esos avances no podríamos vivir tanto. Es decir, que hay que cuidarse tanto como uno pueda, pero nunca hay que olvidar la base científica que nos sostiene.