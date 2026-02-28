Susanne Gjedsted: "Pensar que la vitamina C de las naranjas frena los resfriados es un mito firme"

Susanne Gjedsted Bügel, experta en nutrición: "Pensar que la vitamina C frena los resfriados es un mito firme"

No somos pocos los que alguna vez hemos ido en busca de vitamina C para curar un resfriado, y es que siempre se ha dicho que este nutriente esencial hidrosoluble ayuda a reforzar el organismo y combatir enfermedades: pero lo cierto es que no es realmente así.

Susanne Gjedsted Bügel, profesora en el Departamento de Nutrición, Ejercicio y Deportes de la Universidad de Copenhague, sostiene que es un "mito bastante firme" creer que la vitamina C previene o cura el resfriado una vez que ya ha comenzado, yendo en contra de la creencia popular.

La experta apunta, según recogen desde AS, que esta idea alrededor de la vitamina C y su lucha contra los resfriados y gripes se consolidó alrededor de los años 70, en gran parte por las teorías del premio Nobel Linus Pauling, que no han sido respaldadas por estudios clínicos modernos a gran escala con el paso del tiempo.

La vitamina C no ayuda a combatir los resfriados: es un mito.

No, la vitamina C no frena los resfriados

La experta en cuestión explica que la vitamina C es necesaria para muchísimos puntos clave del organismo, como la producción de colágeno, la regeneración de la piel, tendones, ligamentos y vasos sanguíneos, siendo un pilar para ayudar en la cicatrización.

Y por supuesto contribuye al buen funcionamiento de las defensas y puede reducir la duración de los resfriados, pero bajo ningún concepto nos protege de los mismos. Es decir, que la vitamina C que podemos encontrar en las naranjas no sirve como escudo, sino como ayuda extra para nuestras defensas.

Pero hay trampa, y es que todo, como siempre, debe ser en su medida justa: si uno toma vitamina C justo cuando aparecen los primeros síntomas del resfriado, no tendrá ningún impacto significativo en la recuperación, porque el organismo ya está gestionando la infección y el exceso de la vitamina se eliminará por la orina.

Según informes oficiales, la ciencia indica que la vitamina C es útil solamente si se consume de forma regular previamente a ponerse enfermo. En ese caso, puede acortar la duración del resfriado entre un 8% y un 14% o reducir levemente la intensidad de los síntomas.

Donde sí hace más hincapié la experta es en mantener buenos niveles de vitamina D, puesto que influye directamente en los niveles de energía de las personas y puede mantener nuestro organismo y sistema inmune activos y sanos.

Por ese motivo, es vital intentar mantener unos buenos niveles de la vitamina en cuestión, tomando el sol de manera regular y comiendo pescados específicos, como salmón, caballa, sardinas, arenque, atún y boquerones.