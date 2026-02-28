Carl Sagan, astrofísico, tras ver la Tierra a 6.000 millones de kilómetros: "El ser humano no es importante para el universo"

Carl Sagan, astrónomo y astrofísico: "El ser humano no es importante para el universo, pero sí es muy afortunado"

La humanidad no es realmente nada dentro de la inmensidad del cosmos. Carl Sagan, uno de los mayores referentes en el sector de la astronomía y la astrofísica, reafirmó una y otra vez que el ser humano no es realmente importante para el universo, pero sí es muy afortunado.

Aunque el mundo, por desgracia, tuvo que despedirse del científico en 1996, sus enseñanzas y teorías pasaron a la posteridad y llevan, desde entonces, siendo tema de conversación en la comunidad científica, y es que el experto tuvo el buen tino de dar una lección de humildad a todas las personas del mundo con una verdad aplastante.

"El universo no fue hecho a la medida del hombre, tampoco le es hostil. Le es indiferente", decía el estadounidense a través de su libro Un punto azul pálido (Pale Blue Dot), encontrando la cura de humildad que nos da la astronomía con una invitación a la responsabilidad.

"Le es indiferente"

"El ser humano no es importante para el universo, pero sí es inmensamente afortunado porque puede contemplar la inmensa grandeza de ese universo y maravillarse a causa de ello", explicaba Sagan. "Cuando miras las estrellas, lo importante no eres tú: son ellas. Y siéntete feliz de poder mirarlas".

Durante siglos, la humanidad creyó que el cosmos giraba a su alrededor, pero Sagan, tras ver la foto de la Tierra tomada por la sonda Voyager 1 a 6.000 millones de kilómetros, subrayó que el planeta Tierra es solo un "pálido punto azul" en una vasta arena cósmica.

Las enseñanzas de Carl Sagan continúan siendo de vital importancia.

Lo que más buscaba plantear Sagan con sus estudios era que el mundo entendiera que, realmente, nuestro planeta no es más que una mota de polvo dentro de una inmensidad negra repleta de estrellas y cuerpos espaciales. El universo no quiere ayudarnos, pero tampoco destruirnos, simplemente nos deja ser.

"Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y construcción de carácter... Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos más amablemente los unos a los otros, y de preservar y cuidar el pálido punto azul, el único hogar que hemos conocido".

Las reflexiones de Sagan son mucho más profundas de lo que parecen y, a día de hoy, tienen más significado que nunca: hay que cuidar el planeta, ayudarnos los unos a los otros y centrarnos en cuidar nuestro entorno, siempre teniendo conciencia de que no somos nada especial.

Sagan nos decía que, ante un universo que no nos presta atención, nosotros somos quienes debemos darnos importancia los unos a los otros, y ahí reside la magia de todo su legado.