Arqueólogos desentierran en Egipto una fortaleza militar perdida de hace 3.500 años: 8.000 m2 y 11 torres
Permite reconstruir: una fotografía más nítida de cómo Egipto protegía su borde oriental, cómo se adaptaba al desierto y cómo convertía una ruta en un sistema.
Más información: Forma parte de un complejo complejo defensivo de las épocas ptolemaica (332-30 a.C.) y romana (30 a.C.-395 d.C.).
Las claves
nuevo
Generado con IA
Arqueólogos han descubierto en Egipto una fortaleza militar del Reino Nuevo, de 8.000 m² y 11 torres, en Tell el-Kharouba, norte del Sinaí.
La estructura incluye una muralla de 105 metros, un muro interior en zigzag y zonas organizadas para resistir el desierto y facilitar la defensa.
Se han hallado hornos y restos de masa fosilizada, lo que sugiere vida cotidiana y abastecimiento para cientos de soldados en rotación.
El complejo formaba parte de la Vía de Horus, una red logística y defensiva clave para el control fronterizo y las rutas entre Egipto y Asia occidental.
Bajo dunas que se mueven como si el desierto tuviera voluntad propia, Egipto acaba de sacar a la luz una fortaleza militar del Reino Nuevo en Tell el-Kharouba, en el norte del Sinaí. El anuncio del Ministerio de Turismo y Antigüedades sitúa el hallazgo en un enclave fronterizo de manual: un punto donde el control del territorio valía tanto como el oro, porque por ahí pasaban tropas, caravanas y la política exterior del faraón.
Lo que impresiona no es solo el caracter de fortaleza, sino su escala y su diseño. Las excavaciones describen una muralla sur de unos 105 metros, once torres defensivas y una estructura interior que reorganiza el espacio como si fuera un tablero: un muro de trazado en zigzag (en torno a 75 metros) que separa zonas y ayuda a resistir el castigo del viento y la arena. Este tipo de soluciones, dignas de una ingenieria avanzada, encaja con una frontera que se construía para durar.
El yacimiento se vincula a la célebre 'Vía/Camino de Horus', la ruta militar que bordeaba la costa mediterránea y conectaba Egipto con el Levante. En arqueología es bastante conocida: es la idea de una red logística —fortines, puestos, acceso a agua y vigilancia— que convirtió el Sinaí en un corredor controlado, no en un vacío entre mapas. Estudios académicos han revisado qué fue exactamente esa red y cómo se articuló en distintos periodos, lo que hace que cada nueva pieza en el terreno tenga un peso especial.
También hay detalles que humanizan la fortaleza: se han documentado hornos y hasta restos de masa fosilizada, pequeñas pruebas de rutina cotidiana en un lugar pensado para la guerra. Y, según recogieron medios que citan a los responsables de la excavación, la capacidad del recinto pudo alojar cientos de soldados en rotación, una cifra que obliga a imaginar abastecimiento, almacenamiento y disciplina diaria, no solo murallas.
La datación apunta, además, a un momento clave del Reino Nuevo: hay indicios materiales que la relacionan con Tutmosis I, uno de los faraones asociados a la expansión egipcia hacia Asia occidental. Si la atribución se consolida, el hallazgo refuerza una lectura histórica muy concreta: la frontera oriental no se improvisó, se planificó como infraestructura de Estado, con arquitectura defensiva y administración de recursos en un entorno duro. Incluso, la propia autoridad arqueológica egipcia lo presenta como un paso para completar el mapa de fortificaciones del Reino Nuevo, y ahí está la clave.