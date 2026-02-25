Arqueólogos desentierran en Egipto una fortaleza militar perdida de hace 3.500 años: 8.000 m2 y 11 torres

Permite reconstruir: una fotografía más nítida de cómo Egipto protegía su borde oriental, cómo se adaptaba al desierto y cómo convertía una ruta en un sistema. Más información: Forma parte de un complejo complejo defensivo de las épocas ptolemaica (332-30 a.C.) y romana (30 a.C.-395 d.C.).

Bajo dunas que se mueven como si el desierto tuviera voluntad propia, Egipto acaba de sacar a la luz una fortaleza militar del Reino Nuevo en Tell el-Kharouba, en el norte del Sinaí. El anuncio del Ministerio de Turismo y Antigüedades sitúa el hallazgo en un enclave fronterizo de manual: un punto donde el control del territorio valía tanto como el oro, porque por ahí pasaban tropas, caravanas y la política exterior del faraón.

Lo que impresiona no es solo el caracter de fortaleza, sino su escala y su diseño. Las excavaciones describen una muralla sur de unos 105 metros, once torres defensivas y una estructura interior que reorganiza el espacio como si fuera un tablero: un muro de trazado en zigzag (en torno a 75 metros) que separa zonas y ayuda a resistir el castigo del viento y la arena. Este tipo de soluciones, dignas de una ingenieria avanzada, encaja con una frontera que se construía para durar.

El yacimiento se vincula a la célebre 'Vía/Camino de Horus', la ruta militar que bordeaba la costa mediterránea y conectaba Egipto con el Levante. En arqueología es bastante conocida: es la idea de una red logística —fortines, puestos, acceso a agua y vigilancia— que convirtió el Sinaí en un corredor controlado, no en un vacío entre mapas. Estudios académicos han revisado qué fue exactamente esa red y cómo se articuló en distintos periodos, lo que hace que cada nueva pieza en el terreno tenga un peso especial.

Vista del yacimiento con indicación de los hallazgos recientes. Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto

También hay detalles que humanizan la fortaleza: se han documentado hornos y hasta restos de masa fosilizada, pequeñas pruebas de rutina cotidiana en un lugar pensado para la guerra. Y, según recogieron medios que citan a los responsables de la excavación, la capacidad del recinto pudo alojar cientos de soldados en rotación, una cifra que obliga a imaginar abastecimiento, almacenamiento y disciplina diaria, no solo murallas.

La datación apunta, además, a un momento clave del Reino Nuevo: hay indicios materiales que la relacionan con Tutmosis I, uno de los faraones asociados a la expansión egipcia hacia Asia occidental. Si la atribución se consolida, el hallazgo refuerza una lectura histórica muy concreta: la frontera oriental no se improvisó, se planificó como infraestructura de Estado, con arquitectura defensiva y administración de recursos en un entorno duro. Incluso, la propia autoridad arqueológica egipcia lo presenta como un paso para completar el mapa de fortificaciones del Reino Nuevo, y ahí está la clave.