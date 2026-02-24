Confirmado por el Gobierno: el Ministerio de Ciencia gastará casi 12 millones de euros en atraer talento extranjero

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Ciencia destinará 11,9 millones de euros para atraer talento internacional al sistema científico español. Las ayudas están dirigidas a instituciones, universidades y centros de investigación para reforzar sus capacidades y captar personal investigador extranjero. La convocatoria, abierta del 5 al 26 de marzo de 2026, busca facilitar la gestión de proyectos europeos y la incorporación de talento internacional. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia española de internacionalizar la I+D+i y competir a nivel europeo por investigadores de alto nivel.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, ha formalizado una convocatoria de ayudas por un importe máximo de 11,9 millones de euros destinada, entre otros fines, a facilitar la atracción de talento internacional al sistema científico español.

La iniciativa ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) mediante la Resolución de la Agencia Estatal de Investigación de 17 de febrero de 2026.

El objetivo principal de esta convocatoria no es financiar individualmente a científicos particulares, sino apoyar a instituciones y centros de investigación para que refuercen sus capacidades organizativas y mejoren su estructura interna.

De este modo, podrán disponer de herramientas para captar personal investigador o técnico procedente del extranjero, así como para gestionar proyectos de investigación competitivos a nivel europeo.

Según el texto oficial, las ayudas se estructuran en torno a dos grandes ejes. Por un lado, buscan preparar y gestionar proyectos internacionales, con especial atención a programas como 'Horizonte Europa'.

Por otro, pretenden facilitar la incorporación y consolidación de talento internacional dentro de las estructuras de I+D+i de España.

La convocatoria, con plazo de solicitud del 5 al 26 de marzo de 2026, está dirigida a organismos públicos de investigación, universidades, centros tecnológicos y sanitarios, así como a otros centros de I+D+i públicos o privados sin ánimo de lucro.

La relevancia de esta iniciativa no se limita únicamente a la dotación económica. En el contexto europeo, los gobiernos están compitiendo para atraer y retener talento científico de alto nivel.

En España, este esfuerzo tiene precedentes en programas como 'ATRAE', que en 2025 movilizó cerca de 39 millones de euros para incorporar a investigadores líderes internacionales al sistema científico español.

Además, en el último año el Ejecutivo ha dedicado recursos significativos a programas tradicionales de atracción de talento, como los 'contratos Ramón y Cajal', que han sido reforzados con partidas adicionales.

Con esta nueva convocatoria, el Ministerio de Ciencia refuerza su apuesta por internacionalizar el sistema de I+D+i español, alineándolo con las mejores prácticas europeas y respondiendo a la creciente competencia global por atraer investigadores de alto nivel.