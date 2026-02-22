Miguel de Unamuno, filósofo y escritor: “Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado”

Las claves nuevo Generado con IA Miguel de Unamuno fue un influyente escritor, filósofo y figura clave de la Generación del 98, conocido por su papel activo en la vida pública y política española. Unamuno defendió la importancia de no vivir anclados en la tradición o el pasado, sino de asumir el presente para forjar un futuro propio, como expresa en su célebre frase. La frase de Unamuno surge en un contexto de crisis política y social en España, donde aboga por la regeneración y renovación del país tras periodos de conflicto. Hoy, las ideas de Unamuno siguen siendo relevantes al invitar a la sociedad a tomar las riendas de su porvenir frente a las incertidumbres actuales.

Miguel de Unamuno y Jugo nació en Bilbao y fue escritor, filósofo e intelectual. Una figura clave de la Generación del 98; el vasco participó activamente en la vida pública.

Tuvo una etapa socialista; fue un feroz crítico de la dictadura de Primo de Rivera, lo que le llevó al destierro; apoyó inicialmente la Segunda República, aunque se distanció de ella; y en la Guerra Civil respaldó el alzamiento militar, pero luego rectificó.

Además, cultivó todos los géneros literarios: ensayo, novela, poesía, periodismo y teatro. De esta manera el intelectual se convirtió en una figura clave que escribió frases célebres como: "Procuremos más ser padres de nuestro porvenir que hijos de nuestro pasado".

¿Qué implica esta frase?

Para entender su significado, es importante hacer hincapié en el contexto político que vivía España en aquel momento. Como fue mencionado anteriormente, Unamuno vivió la dictadura de Primo de Rivera, la Segunda República y la Guerra Civil.

El vasco intenta hacer énfasis en la importancia de no vivir definidos por el origen, tradición, casta o historia recibida; es decir, ser "hijos de nuestro pasado".

Sino, más bien, asumir que lo decisivo es el presente para conseguir forjar un futuro propio y distinto a lo conocido: ser "padres de nuestro porvenir".

Teniendo en cuenta que el país se encontraba sumido en una etapa de constantes cambios a nivel político e ideológico, Unamuno intenta recalcar la importancia de no refugiarse en una España imperial ni en el pasado 'glorioso'.

El filósofo empuja a los españoles a afrontar la tarea de regenerar el país después de la catástrofe y de educar, reformar instituciones, renovar la cultura y la vida pública de este nuevo capítulo de España.

De esta manera el escritor lanza una crítica sobre el deber de no vivir anclados en la tradición o en una identidad heredada, sino en construir un futuro diferente.

Para entender mejor la profundidad de esta frase, también es preciso comprender que la época de Unamuno es la época de la crisis de la modernidad.

El intelectual nació a finales del siglo XIX con el imperialismo europeo y fuertes tensiones sociales e ideológicas, y vivió las primeras décadas del siglo XX con la Primera Guerra Mundial y el auge de los totalitarismos.

Además, coincidió con una época de inquietud espiritual en la sociedad con el avance de la corriente del positivismo y la pérdida de referentes religiosos tradicionales.

En este sentido, la frase también se puede interpretar en un llamado a la sociedad de que el futuro no es consecuencia del progreso o del pasado, sino una tarea ética y espiritual de las personas.

¿Por qué es relevante hoy?

Esta célebre frase de Unamuno es citada hoy en día en contextos de reflexión sobre el panorama geopolítico actual.

Al igual que en los tiempos del filósofo, el mundo actual es convulso y está lleno de incógnitas sobre el futuro a nivel climático, económico y político.

Con ello el escritor, con una frase escrita hace prácticamente un siglo, invita a la sociedad actual a no ser hijos del pasado, sino padres de nuestro porvenir.