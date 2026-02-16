De la insuficiencia hepática a la muerte: las consecuencias del 'reto del paracetamol' que llena las Urgencias pediátricas

Las claves nuevo Generado con IA El 'reto del paracetamol' en redes sociales ha causado un aumento de intoxicaciones en menores de entre 11 y 14 años en Málaga, llevándolos a urgencias. El reto consiste en ingerir grandes cantidades de paracetamol, superando ampliamente la dosis máxima recomendada y poniendo en grave riesgo la salud de los adolescentes. Los médicos advierten que una sobredosis de paracetamol puede causar insuficiencia hepática e incluso la muerte, aunque los síntomas pueden tardar días en aparecer. Expertos y pediatras instan a los padres a dialogar con sus hijos y a vigilar este tipo de conductas peligrosas que se difunden por internet.

Un dolor en el abdomen muy fuerte, acompañado de vómitos y un malestar que no cesa. En las últimas semanas se han multiplicado los casos de chavales de entre 11 y 14 años que llegan a las Urgencias del Hospital Materno Infantil de Málaga con este cuadro.

No se debe a ningún microbio que se esté extendiendo por los colegios, sino más bien a un reto de redes sociales que indigna a los médicos y preocupa a los padres. Se llama el reto del paracetamol y consiste en buscar de forma deliberada una intoxicación.

Esta tendencia, por desgracia, ya lleva pululando por las redes sociales un tiempo. Ahora se ha detectado en Málaga, pero la Asociación Española de Pediatría (AEP) alertó este pasado verano de otro caso de grave intoxicación en la Comunidad Valenciana.

De momento, no se ha tenido que lamentar ninguna muerte en adolescentes por este motivo en España, pero los médicos advierten del grave riesgo en el que se ponen los menores que se desafían a tomar el máximo número de comprimidos posibles.

Podríamos pensar que el paracetamol, que todos tenemos en casa para solventar un dolor puntual, es una molécula inofensiva por lo común que es, pero esto no es así. Tal y como recuerda el prospecto, no debemos nunca superar la dosis recomendada.

Y, ¿cuál es? En personas mayores de 15 años la dosis habitual es de un gramo, tres o cuatro veces al día. "Las tomas deben espaciarse al menos cuatro horas. No se tomarán más de cuatro comprimidos (cuatro gramos) en 24 horas", recoge el prospecto.

Pues bien, según ha explicado el Hospital Materno Infantil de Málaga, quienes difunden este reto viral invitan a tomar hasta 10 comprimidos de paracetamol de un gramo cada uno. Es decir, más del doble de la dosis especificada por el prospecto del fármaco.

Potencialmente mortal

En este papel se hace especial hincapié a los inconvenientes que puede tener pasarse de la dosis recomendada: "Si se ha tomado una sobredosis, debe acudir inmediatamente a un centro médico aunque no haya síntomas". Y eso, en cualquier caso de sobredosis.

Continúa el prospecto diciendo que a menudo los síntomas "no se manifiestan hasta pasados tres días de la toma de la sobredosis, aún en casos de intoxicación grave". Se pueden esperar mareos, vómitos, pérdida de apetito, coloración amarillenta de piel y ojos.

Y, por supuesto, dolor abdominal. "El tratamiento de la sobredosis es más eficaz si se inicia dentro de las cuatro horas siguientes a la toma del medicamento", afirma el documento. Pero, ¡ojo! porque esta intoxicación, más allá de producir un mal rato, puede ser mortal.

"El exceso de paracetamol puede tener efectos superpeligrosos", advierte la pediatra Davinia Vázquez en su perfil de TikTok. "Puede provocar desde la muerte hasta una insuficiencia hepática y lo más fácil es que acabes en un hospital esperando un trasplante de hígado".

"Como médico me indigno mucho porque veo a tanta gente luchar por enfermedades y querer mucho su vida. Cuando malgastamos la nuestra en cosas absurdas como este tipo de retos, me repatea", zanja la pediatra y llama, por último, al sentido común.

Tanto esta pediatra como los responsables del servicio de Urgencias del hospital malagueño alertan a los padres, o al entorno del niño, de que se mantengan vigilantes y hablen de manera natural y sostenida con sus hijos para evitar este tipo de conductas.

"Algunos no tienen aún el pensamiento crítico suficiente para dimensionar el riesgo. Lo viven como un juego, sin intención real de hacerse daño", explicó Silvia Oliva, coordinadora de Urgencias de Pediatría del Hospital Materno Infantil de Málaga a la cadena SER.

"Para un niño de 13 años esto puede ser impensable, y para otro puede parecer divertido. Ese es el peligro de estos retos", sostiene Oliva. Según este artículo de Cope, el año pasado se conoció el fallecimiento de un niño de tan sólo 11 años en Estados Unidos por el reto de paracetamol.