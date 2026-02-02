Ana Belén, 74 años, sobre su desayuno para mantener la misma talla desde joven: "Un café bien cargado y papaya"

Las claves nuevo Generado con IA Ana Belén, a sus 74 años, mantiene la misma talla desde joven gracias a una dieta equilibrada y hábitos saludables. Desayuna café bien cargado, papaya, otras frutas de temporada y tostadas con mantequilla y mermelada casera de frutos rojos. Sigue una alimentación variada donde predominan verduras, sopas, pescado y moderación en dulces y carne roja. Practica pilates, danza y gimnasio para mantenerse activa, y prefiere infusiones de tomillo con miel para cuidar su voz.

A sus fabulosos 74 años, la cantante y actriz Ana Belén sigue disfrutando de su profesión con entusiasmo. La artista goza de un estado físico envidiable y en varias entrevistas ha compartido cuáles son sus trucos de salud, que no tienen nada de extremos.

Fue su marido Víctor Manuel quien, a raíz de la publicación de su libro Antes de que sea tarde, llamó la atención sobre el físico y los hábitos de su mujer recientemente. Tal y como él mismo ha asegurado, Ana Belén usa la misma talla desde el día en que la conoció.

Su marido suele ser quien se encarga de la cocina y, por eso, conoce de primera mano lo que come la cantante. Uno de los aspectos que más llamaron la atención de este apartado de su libro tiene que ver con la cena de Ana Belén, que suele cumplir a rajatabla.

"A menos que haga cena fuera o en casa, ella por la noche sólo toma un yogur y algo dulce: un mantecado, algo de chocolate y ya. Por eso usa la misma talla que cuando la conocí", escribe Víctor Manuel. Una prueba de que el dulce no siempre está reñido con la salud.

Ahora bien, para que los dulces no resulten perjudiciales es fundamental la moderación, un valor del que Ana Belén hace gala en su día a día, según su marido y ella misma. La artista tampoco abusa de la carne roja, es más, la consume "excepcionalmente".

Lo que sí suele comer a menudo son verduras, sopas, pescado y también, de vez en cuando, casquería. Por supuesto, esta cantante y actriz también consume frutas, sobre todo por la mañana. Tal y como ha explicado el matrimonio, forma parte de su desayuno diario.

Ana Belén toma por las mañanas "un café bien cargado con papaya y alguna otra fruta de temporada". Pero esto no es lo único que desayuna, también incluye unas tostadas con mantequilla y mermelada, otro de los desayunos más habituales en España.

Ejercicio y dieta saludable

Ahora bien, para controlar la cantidad de azúcar que pueda contener la mermelada, es ella misma quien la elabora utilizando sus frutas favoritas para este tipo de recetas. Se trata de la grosella, la mora y la zarzamora, es decir, frutos rojos conocidos por sus antioxidantes.

Es importante recordar que la mejor manera de tomar fruta es comerla entera, es decir, sin exprimirla en un zumo o como ingrediente de algún plato azucarado. Los zumos eliminan el aporte de fibra y aumentan su índice glucémico, y las mermeladas llevan mucho azúcar.

En cualquier caso, el ejemplo de Ana Belén evidencia que, cuando estos alimentos con un índice glucémico mayor se toman en pequeñas cantidades y en el contexto de una dieta saludable, no resultan tan perjudiciales. Ana Belén confiesa no seguir ninguna dieta.

Pero sí que considera que todo lo que come es saludable: "Como de todo y creo que bastante sano". En su dieta no faltan las frutas y verduras, las proteínas de calidad y las grasas saludables. Además, también ha confesado hacer ejercicio físico, "pero sin matarse".

La cantante y actriz ha asegurado que le encanta practicar pilates y danza, además de ir al gimnasio. De esta manera, practica la fuerza, la flexibilidad y el equilibrio. Ana Belén se mantiene activa y come sano, pero no permite que ambas cosas se conviertan en obsesión.

Como curiosidad, la artista también ha asegurado tomar infusiones, sobre todo para preparar la voz cuando tiene que cantar. Aunque su marido le ha recomendado tomarlas de jengibre, ella prefiere una más conservadora: de tomillo con miel.