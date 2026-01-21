Enrique Rojas (76 años), psiquiatra, sobre la felicidad: "Identifica quién te quita energía y pon límites claros"

Las claves nuevo Generado con IA Enrique Rojas, psiquiatra, afirma que la felicidad es un valor que se trabaja a diario y requiere madurez psicológica para ordenar emociones y aprender de las dificultades. Rojas propone simplificar la vida distinguiendo lo esencial de lo accesorio, poniendo límites claros y alejándose de personas o situaciones que restan energía. El psiquiatra destaca la importancia de cuidar cuatro pilares para alcanzar la felicidad: amor, trabajo, cultura y amistad, a través de un esfuerzo constante y consciente. Rojas recomienda dedicar tiempo al silencio y la calma mental, y fomentar relaciones sanas y actividades con sentido, como claves para una vida más feliz y equilibrada.

El psiquiatra Enrique Rojas piensa que la felicidad es un valor que se debe trabajar todos los días. No es algo a lo que se llega y a partir de entonces permanece, sino que implica pensar en nuestros valores y, en consonancia a ellos, armar nuestro proyecto de vida.

Y a esto le falta un ingrediente: lo que Rojas ha denominado como madurez psicológica. "Cultivar una mente madura es aprender a ordenar las emociones, a pensar con equilibrio y a transformar la dificultad en aprendizaje", define este psiquiatra en una publicación.

Pero, ¿cómo podemos lograr este estado de la mente? Rojas propone trabajar en el arte de simplificar la vida, a vivir con lo esencial. "Simplificar es un ejercicio de madurez interior", dice Rojas. "Consiste en aprender a distinguir lo esencial de lo accesorio".

Se trata de una actitud que permite transformar las experiencias frustrantes en aprendizaje, poner orden en lo que sentimos y "quedarnos con lo que realmente nos construye". Poner en práctica este tipo de mentalidad puede canalizar un estado mental más sereno.

Simplificar la vida es un proceso que este experto ha dividido en cuatro pasos que están al alcance de todos, pero que requiere trabajo. "La simplicidad trae paz", asegura Rojas. “Cuando la vida se ordena, la serenidad aparece como una consecuencia natural”.

En primer lugar, Enrique Rojas invita a que trabajemos en poner límites, una tarea que no resulta nada fácil. En muchas ocasiones, requiere tener conversaciones sinceras con las personas más cercanas sobre dinámicas que se llevan repitiendo durante años.

"Decir 'no' a tiempo es un acto de salud mental y una forma de respeto hacia uno mismo", explica el psiquiatra. Sentirnos incapaces de cortar dinámicas que nos incomodan puede generarnos un gran malestar y, por eso, merece la pena aclarar nuestros límites.

En segundo lugar, este psiquiatra señala que es muy importante identificar qué y quiénes nos roban energía a lo largo del día. "Reconocer aquello que te desgasta es el primer paso para recuperar tu equilibrio interior", destaca Rojas. Pero, ¿qué hacer después?

El experto cuenta que nos debemos quedar con aquello que 'nos construye'. "Todo lo que no te ayuda a crecer, te frena. Aprende a elegir lo que te impulsa", sostiene este psiquiatra. Es decir, darle más importancia a las experiencias que nos permiten evolucionar.

Y, por último, este experto aconseja que reduzcamos el ruido mental y emocional. Esto se logra, además de aplicando los consejos anteriores, buscando la calma. "Cada día necesitamos un espacio de silencio que ordene la mente y pacifique el corazón", dice.

Velar por la calma mental, simplificar las cargas que soportamos, es un gran paso hacia la felicidad. Sin embargo, este psiquiatra también explica que es fundamental cuidar los cuatro pilares de la felicidad: el amor, el trabajo, la cultura y la amistad.

Estos pilares se cuidan de la misma manera en que debemos simplificar nuestra mente, a través del trabajo diario y constante. En el amor, por ejemplo, Enrique Rojas recomienda entregarse a la otra persona de una manera madura, con ternura y buena comunicación.

En cuanto al trabajo, Rojas sostiene que no sólo debería consistir en ganarse la vida, sino también en encontrar en él una fuente de sentido y realización. "El esfuerzo y la responsabilidad nos ayudan a crecer, a sentirnos útiles y conectados con un propósito".

Si bien el amor y el trabajo son para Rojas los principales pilares, la cultura y la amistad son también piezas fundamentales para la felicidad. ¿Por qué? La cultura, en primer lugar, "abre la mente, da criterio y nos enseña a pensar por nosotros mismos", señala.

La amistad, para finalizar, aporta compañía en la vida y nos enseña el valor de la lealtad, la confianza y la alegría compartida, según el psiquiatra. "Un verdadero amigo te comprende y te impulsa a ser mejor", asegura Rojas.