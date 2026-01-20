Victoria Camps (84 años), filósofa, sobre la felicidad: "La concepción que tenemos ahora de libertad es muy egoísta"

Las claves nuevo Generado con IA Victoria Camps critica la visión actual de la libertad, influida por el individualismo y el consumismo, considerándola egoísta. La filósofa defiende el concepto de libertad propuesto por Kant, centrado en el pensamiento autónomo y la reflexión personal. Camps aboga por afrontar los retos sociales pensando en el bien común, no solo en el beneficio individual, y destaca la importancia de la cooperación y la solidaridad. Para Camps, la felicidad es un esfuerzo continuo basado en superar adversidades, distinguir lo que merece la pena y mantener el deseo de vivir pese a las dificultades.

Los grandes pensadores suelen unir el concepto de la felicidad al de la libertad. Ahora bien, estos valores suelen tener diversas interpretaciones y no siempre los entendemos como es debido. Esto es lo que dice la ex senadora de las Cortes Generales, Victoria Camps.

Camps, que también es filósofa y a sus 84 años sigue escribiendo sus análisis sobre la sociedad actual, ha explicado que la idea que tenemos sobre la libertad ahora mismo está muy influenciada por el individualismo y el consumismo, "es muy egoísta".

"Es la libertad que nos ha inculcado la economía consumista, la economía de mercado, que es la libertad para satisfacer las necesidades propias. En un mundo donde las necesidades crecen porque el mercado te va ofreciendo más cosas y creando más necesidades nuevas".

Así lo ha explicado Camps a su paso por el programa El faro de la Cadena SER. Pero, ¿qué deberíamos considerar como libertad, según esta pensadora? Camps sostiene que el concepto de libertad que más le inspira es el que planteaba el filósofo Immanuel Kant.

Kant expuso que la libertad es especialmente relevante cuando se aplica al pensamiento. "Nadie se plantea qué significa pensar por sí mismo, nadie se plantea qué debo hacer ante una situación un poco conflictiva", lamenta esta pensadora.

Y es que, según explica, lo que sí solemos plantearnos es: "Qué es lo que me apetece, qué es lo que yo quiero, qué es lo que me interesa, qué es lo que me conviene. Eso también repercute en que no haya cohesión, sentido de cooperación, ni solidaridad".

La experta, sin embargo, recuerda nuestra reacción conjunta frente a la pandemia de la covid. "Estábamos afectados todos, teníamos miedo, había una gran incertidumbre porque era un virus desconocido y había que actuar en común", recuerda Camps.

Un esfuerzo continuo

Por eso, la pensadora recomienda que el resto de retos al que nos enfrentamos, como la vivienda o la inmigración, se aborden también desde esa mirada al bien común. En vez de pensar en solucionar sólo nuestra situación, preocuparnos por la experiencia de los demás.

"En todos los grandes problemas, no solo tienen que resolver los políticos, no resuelven bien porque no consiguen un eco ciudadano que acepte las propuestas que puedan hacer. Aparte de la polarización entre ellos", explica esta filósofa octogenaria.

"No quieren acordar nada, solo quieren pelearse", lamenta Camps. La libertad de pensar y de saber tomar nuestras propias decisiones tiene que ver mucho con la idea de la felicidad que tiene esta filósofa. Para ella, la felicidad tiene mucho que ver con la actitud.

"Saber superar esas adversidades y mantener el deseo de vivir", describe la felicidad esta filósofa. "Parece que buscamos la fórmula o la píldora que nos dé la felicidad. Y no se trata de eso, porque esa vida buena en que consiste la felicidad es un esfuerzo continuo".

Esta experta destaca la obligación individual de construir nuestra propia felicidad y, para ello, hay que "saber distinguir lo que vale la pena y lo que no, lo que merece un esfuerzo y lo que no, lo que merece una lágrima y lo que no", detalla.

Construir una vida feliz es todo un arte y es que, tal y como explica esta pensadora, "se puede vivir de muchas maneras y ser feliz en cada una de ellas. Todo es un aprendizaje". Y, sobre todo, los momentos de felicidad van y vienen y, por tanto, hay que lucharlos.

"La felicidad habría que definirla como el mantener las ganas de vivir, pese a todo, porque en la vida hay muchas limitaciones, muchas contingencias, muchas frustraciones", dice. Y qué mejor para hacer frente a estos obstáculos que un pensamiento libre.