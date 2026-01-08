Elliott, físico a los 13 años y doctorando a los 17: "Soy un niño normal, me gusta jugar a 'Dragones y mazmorras'"

Las claves nuevo Generado con IA Elliott Tanner, estadounidense de 17 años, se convertirá en doctor en Física tras haber terminado la carrera con solo 13 años. A pesar de su brillantez, Elliott no recibió beca y pagó sus estudios en la Universidad de Minnesota gracias a un crowdfunding. Compaginó su doctorado en Física Teórica con la obtención de un máster a los 15 años, y afirma disfrutar de juegos de mesa y actividades típicas de su edad. Tanner aspira a investigar los grandes misterios del universo y a ser profesor para transmitir su pasión por la ciencia a futuras generaciones.

Este es el año en el que el genio Elliott Tanner, de tan sólo 17 años, pretende convertirse en doctor en Física. En Estados Unidos, país del que procede Tanner, no le han quitado la vista de encima en los últimos años, plagados de logros increíbles para su edad.

Saltó a la fama cuando se convirtió en físico a la tierna edad de 13 años, lo que le valió un montón de invitaciones para entrevistas en la televisión. En ellas, le compararon con el personaje de Big Bang Theory Sheldon Cooper, un genio que despunta ya en su infancia.

De hecho, en el momento en el que Tanner terminó su carrera, se estaban emitiendo los últimos capítulos de la serie El joven Sheldon, una precuela de Big Bang Theory que exploraba la infancia y la adolescencia del inteligentísimo personaje en la universidad.

Tanner fue invitado al set de rodaje y conoció al actor que daba vida a este personaje. De esta manera, el niño demostró que lo de encontrarse a un menor en el pupitre de una universidad no es sólo ficción, ni fantasía. Pero, ¿qué ha hecho durante estos años?

El adolescente ha seguido estudiando en la Universidad de Minnesota. Ingresó en el doctorado de Física Teórica de Altas Energías con una duración de cuatro años y que termina, precisamente, ahora en 2026. A pesar de su brillantez, no ha recibido una beca.

Sin embargo, para costear los 90.000 dólares que costaba esta educación, Tanner recibió la ayuda de mucha gente que hizo donaciones a través de un crowdfunding. Por esta razón, el joven genio tiene un perfil público de Instagram a través del cual interactúa con la gente.

El recorrido académico de este joven es increíble, pero no acaba aquí. Cuando sólo llevaba un año de doctorado, Tanner también consiguió terminar un máster de Física también en la Universidad de Minnesota. Tenía por aquel entonces tan sólo 15 años.

Expectativas propias

En una ronda de preguntas y respuestas que propuso a través de su cuenta de Instagram, Tanner confesó que el mayor malentendido que existe sobre él es que no está disfrutando de su infancia. El pequeño prodigio contestó tajante que esto no es cierto.

Tal y como explica en su página web personal, a Elliot Tanner le encanta jugar a juegos de mesa con su familia y pasar tiempo con amigos. También escucha música y sus grupos favoritos son Steely Dan y The Beatles. "Todos los días hago cosas de niños", escribió.

"Me gusta jugar a Dragones y mazmorras con mis amigos y a veces también a videojuegos", declaró en una entrevista para la televisión estadounidense. Tendemos a pensar que los niños con altas capacidades disfrutan menos, pero no siempre es así.

Según explica, a pesar de tener pasión por el mundo académico, sabe cómo separar esta dedicación de los tiempos de ocio. De hecho, en otro de sus vídeos aclarando preguntas de sus seguidores explica: "No tuve problemas para hacer amigos en la universidad".

Asegura que, por el contrario, sus compañeros le recibieron siempre bien a pesar de la diferencia de edad que había entre él y todos los demás. Al ser un físico tan joven es consciente de las expectativas que los demás pueden tener acerca de su trabajo.

Pero este adolescente tiene claro que sólo tiene que atender a sus propios sueños y gustos. Es decir, seguir disfrutando de las matemáticas y la física, a la que llama "una forma más guay de matemáticas". Y, ¿qué quiere ser de mayor?

Pues el propio Tanner ha afirmado que le gustaría investigar las preguntas sin resolver que existen sobre el universo y, además, ser profesor para contagiar a otras generaciones su pasión por la ciencia y los números.